/मधेपुरा में सनसनी: आवासीय स्कूल के टॉयलेट में पाइप से बंधा मिला 6 साल के छात्र का शव, स्कूल संचालक ने पहुंचाया घर हो गया फरार

स्कूल संचालक ने शव को पहुंचाया घर

घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक की दादी ने आरोप लगाया कि उनके पोते की हत्या कर शव को स्कूल के शौचालय के पास पाइप से बांध दिया गया था. उन्होंने बताया कि घटना के बाद स्कूल संचालक ने शव को घर पहुंचा दिया था. इसके बाद हम लोग शव को लेकर स्कूल पहुंचे. स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र मनीष कुमार और आकाश कुमार ने बताया कि रात करीब 12 बजे दो अज्ञात व्यक्ति स्कूल परिसर में आए थे. उन लोगों ने आनंद प्रेम के गले में रस्सी बांध दी थी. शौचालय के पास छोड़कर स्कूल के पीछे की ओर से भाग गए. हालांकि अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है.