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मधेपुरा में सनसनी: आवासीय स्कूल के टॉयलेट में पाइप से बंधा मिला 6 साल के छात्र का शव, स्कूल संचालक ने पहुंचाया घर हो गया फरार

Madhepura News: मधेपुरा में आवासीय स्कूल के टॉयलेट में पाइप से 6 साल के छात्र का शव बंधा मिला है. इस घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई है. स्कूल संचालक ने बच्चे के शव को घर पहुंचाया और फिर फरार हो गया.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 07, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:45 PM IST
मधेपुरा में सनसनी: आवासीय स्कूल के टॉयलेट में पाइप से बंधा मिला 6 साल के छात्र का शव, स्कूल संचालक ने पहुंचाया घर हो गया फरार
Image Credit: मधेपुरा: आवासीय स्कूल के टॉयलेट में पाइप से बंधा मिला 6 साल के छात्र का शव

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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