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लापरवाही पर गिरी गाज, मधेपुरा SP संदीप सिंह ने 3 थाना प्रभारियों को किया निलंबित, जानें पूरा मामला

Madhepura News: मधेपुरा में पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए भर्राही, बिहारीगंज और पुरैनी थाना के तीन थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया. FIR दर्ज करने में लापरवाही, अपराध नियंत्रण में सुस्ती और शिकायतों के प्रति उदासीन रवैये को लेकर यह कार्रवाई की गई.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 06:45 AM IST

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लापरवाही पर गिरी गाज, मधेपुरा SP संदीप सिंह ने 3 थाना प्रभारियों को किया निलंबित, जानें पूरा मामला
लापरवाही पर गिरी गाज, मधेपुरा SP संदीप सिंह ने 3 थाना प्रभारियों को किया निलंबित, जानें पूरा मामला

Madhepura News: मधेपुरा में अपराध नियंत्रण और पुलिस कार्यशैली को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है. जिले में लगातार मिल रही शिकायतों और पुलिस कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों के बीच पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने सख्त रुख अपनाया है. कार्य में लापरवाही, FIR दर्ज करने में ढिलाई, अपराधियों की गिरफ्तारी में सुस्ती और आम लोगों की शिकायतों के प्रति नकारात्मक रवैये को गंभीरता से लेते हुए SP ने जिले के तीन थानाध्यक्षों पर बड़ी कार्रवाई की है.  इस कदम को जिले में जवाबदेह और प्रभावी पुलिसिंग स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. प्रशासन का मानना है कि पुलिस की कार्यशैली में सुधार और जनता का भरोसा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है.

निलंबित किए गए थानाध्यक्षों में भर्राही थाना के अरमोद कुमार सिंह, बिहारीगंज थाना के कृष्ण कुमार सिंह और पुरैनी थाना के चंद्रजीत प्रभाकर शामिल हैं. SP संदीप सिंह ने तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करते हुए निलंबित करने का आदेश जारी किया है. इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है.

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जानकारी के अनुसार, SP को लगातार विभिन्न स्तरों से शिकायतें प्राप्त हो रही थीं. इसके बाद मामले की जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट SDPO मधेपुरा, SDPO उदाकिशुनगंज और DSP मुख्यालय द्वारा सौंपी गई. जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि कई मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी में सुस्ती बरती जा रही थी, FIR दर्ज करने में आनाकानी की जा रही थी और आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था.

SP संदीप सिंह ने स्पष्ट कहा कि अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग को लेकर सभी थानाध्यक्षों और पुलिस पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीनों थानों में अपर थानाध्यक्षों को अस्थायी प्रभार सौंपा गया है, जबकि नियमित नियुक्ति जल्द किए जाने की बात कही गई है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

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