मधेपुरा में बड़ा हादसा, 60 साल पुराना पुल धंसा, कई गांवों का संपर्क टूटा

Madhepura Tragedy: मधेपुरा जिला मुख्यालय से सटे साहुगढ़ में शनिवार को एक महत्वपूर्ण पुल धंस जाने से साहुगढ़, भेलवा, घैलाढ़ समेत दर्जनों गांवों का संपर्क मधेपुरा से टूट गया. बताया जाता है कि यह पुल करीब 60 वर्ष पुराना था और काफी दिनों से जर्जर स्थिति में था.

घटना के संबंध में सहायक अभियंता पुनेश्वर यादव ने बताया कि पुल पर पूर्व से ही भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई थी. इसके बावजूद शुक्रवार की रात एक भारी वाहन के गुजरने से पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम संतोष कुमार और ट्रैफिक डीएसपी चेतनानंद झा मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. प्रशासन की तरफ से आवागमन बहाल करने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इधर, अभियंत्रण विभाग के अनुसार पुल के समीप ही नए पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जहां फिलहाल पिलर निर्माण का कार्य किया जा रहा है. विभाग का कहना है कि नए पुल के निर्माण पूर्ण होने के बाद क्षेत्र की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा.

पुल ध्वस्त होने के बाद पुलिस प्रशासन ने मौके पर बैरिकेडिंग कर यातायात को पूरी तरह रोक दिया है. साथ ही अस्थायी डायवर्जन निर्माण का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है, ताकि लोगों को आवागमन में कठिनाई न हो.

स्थानीय अरविंद यादव ने बताया कि पुल की जर्जर स्थिति को लेकर कई बार विभाग को अवगत कराया गया था, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं होने के कारण यह घटना घटी. फिलहाल, क्षेत्र में आवागमन बाधित है और लोग वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेने को विवश हैं.

रिपोर्ट: वैभव गुप्ता

यह भी पढ़ें: 7 साल की उम्र, 9 घंटे 50 मिनट और 30 किलोमीटर, रांची के ईशांक का हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड