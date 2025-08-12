Madhepura News: एक महिला के पेट से निकाला गया 5 किलो गांठनुमा मांस का टुकड़ा, खतरे से बाहर है पीड़िता

Madhepura News: मधेपुरा सदर अस्पताल ने एक मिसाल पेश किया है. सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने एक महिला का सफल ऑपरेशन कर उसके पेट से 5 किलो गांठनुमा मांस का दुकड़ा निकाला है. पीड़िता खतरे से बाहर है. डॉक्टरों को चौतरफा शाबाशी मिल रही है. इस कठिन आपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने से हर हरफ सदर अस्पताल के डॉक्टरों की चर्चा हो रही है.

बताया जा रहा है कि सहरसा के पतरघट प्रखंड के जम्हारा पंचायत के भद्दी दुर्गापुर निवासी भटन साह की पत्नी संजुला देवी लंबे समय से पेट दर्द की परेशानियों से जूझ रही थीं. कई जगहों पर उनका इलाज हो चुका था, लेकिन बीमारी खत्म होने के बजाय और बढ़ रही थी. इस बीच किसी ने उनको सदर अस्पताल, मधेपुरा में इलाज करवाने की सलाह दी.

ये भी पढ़ें: 16 साल की लड़की से शादी का झूठा वादा, फिर बनाया था संबंध,कोर्ट ने महंथ को दी उम्रकैद

सदर अस्पताल में डॉ. खुशबू प्रकाश ने उनकी जांच की. अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन में पता चला कि उनके पेट में ब्रॉड लिगामेंट के बाई ओर एक बड़ा गांठनुमा मांस जमा है, जो गर्भाशय से सटा हुआ है. वह छोटी-बड़ी आंत और रक्त वाहिकाओं पर दबाव डाल रहा था. इसके बाद सर्जन डॉ. किशोर कुमार दास के नेतृत्व में डॉ. संतोष प्रकाश और डॉ. खुशबू प्रकाश की टीम ने लेप्रोटोमी कर सफल ऑपरेशन किया.

ऑपरेशन के बाद लगभग 5 किलो मांस का टुकड़ा सफलतापूर्वक निकाल दिया गया. डॉक्टरों ने बताया कि पहले मरीज को अधिक ब्लीडिंग होती थी, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है. फिलहाल उन्हें आईसीयू में निगरानी में रखा गया है और उनकी स्थिति में तेजी से सुधार भी हो रहा है.

इनपुट: शंकर कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!