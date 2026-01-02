राज्य स्तर पर मधेपुरा के बाल वैज्ञानिकों ने लहराया परचम, सुपर 30 में दो छात्रों का चयन

Madhepura News: बिहार के मधेपुरा जिले के नन्हे वैज्ञानिकों ने शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में राज्य स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, पटना में आयोजित राज्य स्तरीय द्वितीय बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम–2025 में जिले की दो परियोजनाओं का चयन हुआ.
Madhepura News: बिहार के मधेपुरा जिले के लिए गर्व और खुशखबरी की खबर है. शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में जिले के नन्हे वैज्ञानिकों ने राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है. बाल वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि ने न सिर्फ स्कूल, बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है. यह सफलता साबित करती है कि यदि बच्चों को सही मंच, मार्गदर्शन और संसाधन मिलें, तो वे किसी भी स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. राज्य स्तरीय द्वितीय बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम–2025 का आयोजन श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, पटना में किया गया था. इस कार्यक्रम में पूरे बिहार से चयनित कुल 30 शोध परियोजनाओं में मधेपुरा जिले की दो परियोजनाओं का चयन होना जिले के लिए गौरव का विषय है. इस चयन ने मधेपुरा को राज्य के वैज्ञानिक मानचित्र पर एक बार फिर मजबूती से स्थापित किया है.
छात्रों ने किया प्रभावशाली शोध प्रस्तुतीकरण
इस कार्यक्रम में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चकला के कक्षा 8 के छात्र शिवम कुमार और नेहा कुमारी ने अपनी शोध परियोजना का प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण किया. वहीं दूसरी ओर, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, रेशना (ग्वालपाड़ा) की कक्षा 9 की छात्राएं प्रतिमा और प्रिया कुमारी भी राज्य स्तर पर चयनित रहीं. इन छात्रों की प्रस्तुति ने निर्णायकों को खासा प्रभावित किया और उनकी वैज्ञानिक समझ व नवाचार क्षमता को उजागर किया.
STEM लैब और शिक्षकों के मार्गदर्शन का मिला लाभ
खास बात यह है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चकला में अल्स्टॉम के सहयोग से स्थापित STEM लैब बच्चों के लिए नवाचार और शोध का सशक्त केंद्र बनकर उभरी है. विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रिन्देश कुमार ठाकुर ने इस सफलता को विद्यार्थियों की मेहनत, विज्ञान शिक्षक मुरारी कुमार और अल्स्टॉम के आनंद विजय के सतत मार्गदर्शन का परिणाम बताया. वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने चयनित विद्यार्थियों और उनके मार्गदर्शक शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे मधेपुरा जिले के लिए गौरव की बात है और ऐसे बच्चे भविष्य में जिले व राज्य का नाम रोशन करेंगे.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार