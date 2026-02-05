मधेपुरा जिला ने PTM रैंकिंग में हासिल किया प्रथम स्थान, शिक्षा के क्षेत्र में बनाई मिसाल

Madhepura News: मधेपुरा जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर अपनी प्रतिष्ठा साबित कर दी है. बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत आयोजित पैरेंट-टीचर मीटिंग (PTM) रैंकिंग में मधेपुरा ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 38वें स्थान से सीधे प्रथम स्थान हासिल किया. यह सफलता जिले के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, संकुल प्रधानों, अभिभावकों, विद्यार्थियों और शिक्षा प्रशासन के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. PTM के दौरान अभिभावकों के साथ विद्यालयों में संचालित PBL (Project Based Learning) और FLN (Foundational Literacy & Numeracy) जैसे कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा होती है, जिससे बच्चों में रचनात्मकता, समस्या-समाधान क्षमता और व्यावहारिक ज्ञान बढ़ रहा है.

इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी अभिषेक रंजन, प्राइमरी शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार की प्रमुख अधिकारी मृदुला कुमारी ने पूरे टीम को बधाई दी और इसे जिले की शिक्षा व्यवस्था के लिए गर्व का क्षण बताया. उन्होंने कहा कि यह सफलता शिक्षक और अभिभावकों के मिलकर बच्चों के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है.

जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मधेपुरा पहले से ही PBL जैसे नवाचारी कार्यक्रमों में राज्य स्तर पर मजबूत स्थिति में रहा है. अब PTM रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त होने से जिले की प्रतिबद्धता और भी सुदृढ़ हुई है और यह साबित करता है कि सही दिशा और सामूहिक प्रयास से शिक्षा में नई ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं.

सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि जब शिक्षक और अभिभावक मिलकर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहता. मधेपुरा जिला अब पूरे बिहार के लिए प्रेरणा बन चुका है और यह यात्रा यहीं नहीं रुकेगी, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ती रहेगी.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार