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मधुबनी में आर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिगों का शोषण, 40 बालिकाएं रेस्क्यू, संचालक समेत 15 गिरफ्तार

Madubani News: मधुबनी में नाबालिग बालिकाओं के शोषण और अवैध रूप से आर्केस्ट्रा में काम कराने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. संयुक्त टीम ने 5 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 40 नाबालिग बालिकाओं का रेस्क्यू किया. संचालक सहित 15 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 15, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:49 PM IST
मधुबनी में आर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिगों का शोषण, 40 बालिकाएं रेस्क्यू, संचालक समेत 15 गिरफ्तार
Image Credit: मधुबनी में आर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिगों का शोषण, 40 बालिकाएं रेस्क्यू, संचालक समेत 15 गिरफ्तार

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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