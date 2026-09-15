/मधुबनी में आर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिगों का शोषण, 40 बालिकाएं रेस्क्यू, संचालक समेत 15 गिरफ्तार

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Madubani News: बिहार के मधुबनी जिले में चल रहे कई आर्केस्ट्रा से 40 नाबालिग बालिकाओं का रेस्क्यू किया गया है. इस मामले में आर्केस्ट्रा संचालक सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि आर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिग बालिकाओं से काम कराया जाता था और उनका शारीरिक शोषण किया जाता था. अपर पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग), बिहार एवं मिशन मुक्ति फाउंडेशन (NGO) के निर्देशानुसार जिले में नाबालिग बालिकाओं के शोषण और उन्हें अवैध रूप से आर्केस्ट्रा में काम कराने की सूचना के बाद कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया गया.
वरीय पुलिस अधीक्षक मधुबनी के आदेशानुसार मानवाधिकार संस्था, स्थानीय पुलिस और चाइल्डलाइन की संयुक्त टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित आर्केस्ट्रा में छापेमारी की. अभियान के दौरान बासोपट्टी, अरेर, बेनीपट्टी, खजौली और लौकहा थाना क्षेत्रों में संचालित आर्केस्ट्रा से कुल 40 नाबालिग बालिकाओं का रेस्क्यू किया गया. रेस्क्यू की गई सभी बालिकाओं को महिला थाना, मधुबनी लाया गया है. SSP योगेंद्र कुमार ने बताया कि नाबालिग बालिकाओं को आर्केस्ट्रा में काम कराने और उनके शारीरिक शोषण के मामले में आर्केस्ट्रा संचालक सहित 15 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है.
गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध महिला थाना में कांड संख्या 64/26 दर्ज किया गया है. बीएनएस की धारा 79, 111, 141, 143, 145, 98, 296, 3(5), जेजे एक्ट की धारा 79, बाउंडेड लेबर एक्ट की धारा 16, 17, 18 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 13, 14 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. तीन महिलाओं सहित सभी 15 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. गिरफ्तार अभियुक्तों में पश्चिमी चंपारण जिले के इरफान आलम, राहुल सिंह, नंदलाल प्रसाद और अजय कुमार, मधुबनी जिले के श्याम यादव, नंदकिशोर यादव, देवचन्द्र परनामी और संजय दास, सीवान जिले के परमेश्वर राम, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के समरशिल, चौबीस परगना जिले के काशी नाथ मंडल और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के आयुष शर्मा शामिल हैं. इसके अलावा तीन महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस के अनुसार, रेस्क्यू की गई नाबालिग बालिकाओं को विधि सम्मत प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और तत्काल बालिका गृह में रखा जाएगा. गिरफ्तार अभियुक्त बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं, जबकि रेस्क्यू की गई नाबालिग बालिकाओं को भी कई राज्यों से लाए जाने की बात सामने आई है. SSP योगेंद्र कुमार ने कहा कि नाबालिग बच्चों और बालिकाओं को किसी भी प्रकार के शोषण, अवैध रोजगार या मानव तस्करी जैसी गतिविधियों में संलिप्त करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण