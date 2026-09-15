/मधुबनी में आर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिगों का शोषण, 40 बालिकाएं रेस्क्यू, संचालक समेत 15 गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध महिला थाना में कांड संख्या 64/26 दर्ज किया गया है. बीएनएस की धारा 79, 111, 141, 143, 145, 98, 296, 3(5), जेजे एक्ट की धारा 79, बाउंडेड लेबर एक्ट की धारा 16, 17, 18 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 13, 14 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. तीन महिलाओं सहित सभी 15 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. गिरफ्तार अभियुक्तों में पश्चिमी चंपारण जिले के इरफान आलम, राहुल सिंह, नंदलाल प्रसाद और अजय कुमार, मधुबनी जिले के श्याम यादव, नंदकिशोर यादव, देवचन्द्र परनामी और संजय दास, सीवान जिले के परमेश्वर राम, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के समरशिल, चौबीस परगना जिले के काशी नाथ मंडल और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के आयुष शर्मा शामिल हैं. इसके अलावा तीन महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है.