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बिना दर्द वाला ट्रीटमेंट जारी, 30 दिन में 60 से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई: मंत्री दिलीप जायसवाल

Minister Dilip Jaiswal: मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने अपने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि विभाग में लापरवाही और भ्रष्टाचार करने वालों का 'बिना दर्द वाला ट्रीटमेंट' शुरू हो चुका है. उन्होंने संकेत दिया कि आगे भी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 20, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:00 PM IST
बिना दर्द वाला ट्रीटमेंट जारी, 30 दिन में 60 से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई: मंत्री दिलीप जायसवाल
Image Credit: दिलीप जायसवाल, मंत्री, बिहार सरकार

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Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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