/मधेपुरा में सरस्वती विद्या निकेतन लिखे बोर्ड पर NSUI ने पोती कालिख, मॉडल स्कूल के नाम बदलने पर भड़का विवाद

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बिहार सरकार की ओर से मॉडल स्कूलों के नामकरण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब खुलकर सड़क पर उतर आया है. मधेपुरा के ऐतिहासिक रासबिहारी उच्च विद्यालय में भवन पर लिखे सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) नाम का NSUI ने विरोध करते हुए उस पर कालिख पोत दी. संगठन ने इसे शिक्षा के भगवाकरण का प्रयास बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता विद्यालय पहुंचे और भवन पर लिखे सरस्वती विद्या निकेतन नाम पर कालिख पोतते हुए शिक्षा में सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा लिख दिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया.
गौरतलब है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्यभर में 551 मॉडल स्कूलों की शुरुआत की है. इसी क्रम में मधेपुरा के रासबिहारी उच्च विद्यालय को सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) के रूप में नामित किया गया है. नामकरण के बाद से ही इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक विरोध जारी है.
इससे पहले भी मॉडल स्कूल के उद्घाटन के दौरान इस नाम परिवर्तन का विरोध हुआ था. सदर विधायक प्रो. चंद्रशेखर समेत कई नेताओं ने सरकार के इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी. इस संबंध में डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया था.
नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में भगवाकरण और सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि मधेपुरा समाजवादियों की धरती है. रासबिहारी मंडल जैसे समाजवादी नेता के नाम से जुड़े विद्यालय की पहचान बदलकर 'सरस्वती विद्या निकेतन' करना ऐतिहासिक विरासत के साथ छेड़छाड़ है. इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि जो सरकार एक भी नया विद्यालय नहीं खोल पायी, वो केवल नाम बदलने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि यह साजिश केवल नाम बदलने का नहीं है, बल्कि दलित, वंचित के नायक के नाम को मिटाने की साजिश है. उन्होंने कहा कि इसे मधेपुरा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने नामकरण का निर्णय वापस नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार