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रात के अंधेरे में शादीशुदा महिला के घर में घुसा युवक, ससुर की पड़ गई नजर, फिर लोगों ने पकड़ा और पहना दिया जूतों की माला

Madhepura News: मधेपुरा में एक शादीशुदा महिला के घर में रात के अंधेरे में युवक घुस गया, तभी ससुर की नजर उस पर पड़ गई. इसके बाद ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पोल से बांध दिया और जूतों की माला पहना दिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 29, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:08 PM IST
रात के अंधेरे में शादीशुदा महिला के घर में घुसा युवक, ससुर की पड़ गई नजर, फिर लोगों ने पकड़ा और पहना दिया जूतों की माला
Image Credit: मधेपुरा में महिला के घर घुसे युवक को लोगों ने पकड़कर पोल से बांधा (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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