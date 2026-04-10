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मधेपुरा में मासूम की मौत, मां वेंटिलेटर पर, दहेज हत्या या कुछ और...?

Madhepura News: मधेपुरा के मुरलीगंज में रहस्यमयी जहर कांड से जिले में सनसनी मच गई है. इस घटना में मासूम बेटे की मौत हो गई और मां जिंदगी से जूझ रही. पीड़िता की मां गुड्डी देवी ने थाना में दिए आवेदन में पति नील सागर समेत ससुराल के अन्य सदस्यों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जहर खिलाने का आरोप लगाया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 10, 2026, 11:47 PM IST

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मधेपुरा के मुरलीगंज में रहस्यमयी जहर कांड (Photo-AI)
मधेपुरा के मुरलीगंज में रहस्यमयी जहर कांड (Photo-AI)

Madhepura Poisoning Tragedy: मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के दीनापट्टी सखुआ पंचायत स्थित तिलकोरा गोपाली टोला में जहर देने की संदिग्ध घटना से सनसनी फैल गई है. इस घटना में एक साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई. जबकि, उसकी मां स्वाति कुमारी की हालत गंभीर बनी हुई है. उनका इलाज सहरसा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

मायके पक्ष ने इस मामले को हत्या करार देते हुए ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता की मां गुड्डी देवी ने थाना में दिए आवेदन में पति नील सागर समेत ससुराल के अन्य सदस्यों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जहर खिलाने का आरोप लगाया है.

वहीं, ससुराल पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि महिला का पति बाहर रहकर मजदूरी करता है और उसने खुद ही अपने बच्चे के साथ जहर खाया है. उनका कहना है कि परिवार में पहले ही बंटवारा हो चुका था और महिला का अपने बहनोई संतोष यादव से लगातार संपर्क था. घटना वाली रात बहनोई के आने की भी बात कही जा रही है.

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ससुराल पक्ष के अनुसार, सुबह जब घर की दूसरी बहू कमरे में पहुंची, तो बच्चा मृत अवस्था में मिला और स्वाति बेहोश पड़ी थी. इसके बाद घर में हड़कंप मच गया. आरोप है कि इसी दौरान बहनोई ने महिला का मोबाइल लेकर कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर दिया और उसे इलाज के लिए सहरसा ले गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस मोबाइल का सीडीआर खंगाल रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

एएसपी प्रवेंद्र भारती ने बताया कि हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही इस रहस्यमयी मामले का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल, पूरे इलाके में इस घटना को लेकर दहशत और तरह-तरह की चर्चाएं हैं.

रिपोर्ट: प्रशांत किशोर

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