Madhepura News: दोस्ती की पत्नी से था अवैध संबंध, फिर बुलाया घर और काट डाला गला

Madhepura/माधेपुरा: बिहार के मधेपुरा जिले में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. दोस्त की पत्नी से प्रेम प्रसंग के मामले में हत्या की आशंका जतायी जा रही है. इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत दो पुरुष को गिरफ्तार किया है. घटना मधेपुरा के भतनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहकुरवा गांव की है. यहां गुरुवार की देर रात एक युवक के कनपटी में दबिया से वार कर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान कुमारखंड के भतनी ओपी क्षेत्र अंतर्गत बरहकुरवा वार्ड संख्या 12 निवासी अनिल यादव के 17 वर्षीय पुत्र राजीव कुमार के रूप में हुई है.

मोटर का तार जोड़ने के बहाने अपने घर बुलाया

परिजनों ने बताया कि गुरुवार की देर रात में 10 बजे दोस्त विजय कुमार को मोटर का तार जोड़ने के बहाने अपने घर बुलाकर ले गए और अपने घर में ही उसकी हत्या कर दी. एक कान समेत आधा गर्दन कटा हुआ था. मृतक के घर से आरोपी दोस्त का घर करीब एक किमी दूर है.

आरोपी का घर बरहकुरवा वार्ड संख्या 14 में

बताया जा रहा है कि राजीव कुमार मजदूरी करता था. आरोपी का घर बरहकुरवा वार्ड संख्या 14 में है. आरोपी के आंगन में ही पुलिस ने शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधेपुरा भेज दिया.

दोस्ती की पत्नी से था अवैध संबंध

जानकारी के अनुसार, राजीव का अपने दोस्त विजय कुमार की पत्नी से अवैध संबंध चल रहा था. वह पिछले तीन साल से उसके घर आता-जाता था. मामले की जांच में जुटी पुलिस ने एक महिला समेत दो पुरुष को हिरासत में लिया है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

एएसपी प्रवेंद्र भारती ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. बहुत जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा.

रिपोर्ट: शंकर कुमार

