राजद विधायक पर एक करोड़ रंगदारी मांगने का आरोप, मामला दर्ज

RJD MLA Professor Chandrashekhar: राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर पर एक करोड़ रंगदारी मांगने का आरोप लगा है. वहीं, निर्माण स्थल पर मजदूर के साथ मारपीट करने का भी आरोप है और इससे संबंधित मधेपुरा सदर थाना में केस दर्ज किया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 16, 2025, 12:07 PM IST

राजद विधायक पर एक करोड़ रंगदारी मांगने का आरोप
RJD MLA Chandrashekhar Ransom News: मधेपुरा विधानसभा से राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके पर एक करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है. इस आरोप के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है. दरअसल, मधेपुरा सदर थाना में दिये गए आवेदन में निर्माण कंपनी ए ए पटना जेवी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि काम प्रारंभ करने की तारीख से ही विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर उनसे एक करोड़ की रंगदारी मांगने के लिए अपने स्थानीय विधायक प्रतिनिधि और अन्य सहयोगियों से तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता रहा.

व्हाट्सएप के मांगी गई एक करोड़ की रंगदारी
कंपनी की तरफ से कहा गया कि काम के दौरान विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर (RJD MLA Professor Chandrashekhar) की ओर लगाए गए आरोप पर एक जांच समिति 21 अगस्त 2025 को काम की जांच भी की. जांच एजेंसी ने काम को सही पाया. इसके बावजूद उनके प्रतिनिधि आलोक कुमार मुन्ना की ओर व्हाट्सएप के माध्यम से 2 नवंबर 2025 को रंगदारी की मांग की गई.

मधेपुरा सदर थाना में केस दर्ज
आवेदन में कहा गया है कि 23 नवंबर 2025 को रात करीब 9:30 बजे विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर और उनके सहयोगियों की ओर से निर्माण स्थल पर सोनू निगम नामक मजदूर के साथ मारपीट भी की गई थी. जिससे संबंधित मधेपुरा सदर थाना कांड संख्या 1134/25 दर्ज है.

कार्य स्थल पर सुरक्षा प्रदान करने की मांग
वहीं, 9 दिसंबर, 2025 को सदर थाना अध्यक्ष मधेपुरा को दिये गए आवेदन में निर्माण कंपनी की तरफ से थाना अध्यक्ष से कार्य स्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ बॉडीगार्ड उपलब्ध कराने की भी मांग की है. इसी आवेदन पर 15 दिसंबर, 2025 को मधेपुरा सदर थाना कांड संख्या 12061 / 2025 दर्ज किया गया है.

​यह भी पढ़ें: मैं पागल हूं, सायनाइड खाकर पैदा हुआ हूं, छोड़ूंगा नहीं.., विधायक ने किसे दी धमकी?

विधायक ने की सीबीआई से जांच की मांग
बता दें कि मधेपुरा बीएन मंडल स्टेडियम में सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर के नेतृत्व में महागठबंधन की ओर से महाधरना का भी आयोजन किया गया था, जिसमें नाला की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी. विधायक (RJD MLA Professor Chandrashekhar) ने इस अनियमित की सीबीआई से जांच करने की भी मांग की.

यह भी पढ़ें: कैसे हुआ नितिन नबीन के नाम का चयन? 20 दावेदारों को चित करके सर्वोच्च पद तक पहुंचे

बिहार के पूर्व शिक्षा भी रहे हैं प्रो. चंद्रशेखर
बता दें कि प्रो. चंद्रशेखर मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान में राजद विधायक हैं. उन्होंने साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी को हराया था. वह महागठबंधन सरकार में बिहार के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं. 

इनपुट: विकास चौधरी

