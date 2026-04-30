Madhepura: सिंहेश्वर में पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक: लग्जरी कार से निकला 9 लाख कैश और स्मैक, नशे के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़

Madhepura News: मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोका और उसकी तलाशी शुरू की. शुरुआत में कुछ बंडलों में नकदी मिलने से मामला गंभीर लगा, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस भी हैरान रह गई. कार की सीट के नीचे से लाखों रुपये और स्मैक बरामद होने के बाद यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है.

पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में बहुत ज्यादा कैश के साथ घूम रहा है. सूचना मिलते ही सिंहेश्वर थाना पुलिस सक्रिय हुई और युवक को पकड़ लिया. उसकी पहचान भवानीपुर वार्ड संख्या-03 निवासी 22 वर्षीय शिवम कुमार के रूप में हुई.

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शुरुआत में युवक के पास से करीब 56 हजार रुपये बरामद हुए, लेकिन वह इस रकम के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. संदेह होने पर पुलिस ने वरीय अधिकारियों को सूचना दी और दंडाधिकारी की मौजूदगी में टाटा टियागो कार की गहन तलाशी ली. तलाशी के दौरान कार की बीच वाली सीट के नीचे रखे बैग से 13 बंडलों में 8 लाख 82 हजार 350 रुपये बरामद किए गए. युवक की जेब से मिले पैसों को जोड़कर कुल राशि 9 लाख 39 हजार 200 रुपये हो गई.

तलाशी के दौरान चालक सीट के पीछे रखी एक हरी पुड़िया से 10 ग्राम 660 मिलीग्राम स्मैक भी बरामद हुई. पुलिस ने मौके से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है. पूछताछ में युवक ने बताया कि स्मैक उसे झिटकिया गांव निवासी मो. आफताब ने दिया था, जो मौके से फरार हो गया. एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती के अनुसार, आरोपी ने चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात भी स्वीकार की है. फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी सहित पूरे नेटवर्क की तलाश में छापेमारी जारी है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार