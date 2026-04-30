Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3198371
Zee Bihar JharkhandBH Madhepura

Madhepura: सिंहेश्वर में पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक: लग्जरी कार से निकला 9 लाख कैश और स्मैक, नशे के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़

Madhepura News: मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई में एक संदिग्ध कार से 9.39 लाख रुपये नकद और स्मैक बरामद किया गया. गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में 22 वर्षीय युवक शिवम कुमार को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Apr 30, 2026, 06:27 AM IST

Trending Photos

Madhepura: सिंहेश्वर में पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक: लग्जरी कार से निकला 9 लाख कैश और स्मैक, नशे के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़
Madhepura: सिंहेश्वर में पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक: लग्जरी कार से निकला 9 लाख कैश और स्मैक, नशे के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़

Madhepura News: मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोका और उसकी तलाशी शुरू की. शुरुआत में कुछ बंडलों में नकदी मिलने से मामला गंभीर लगा, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस भी हैरान रह गई. कार की सीट के नीचे से लाखों रुपये और स्मैक बरामद होने के बाद यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है.

पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में  बहुत ज्यादा कैश के साथ घूम रहा है. सूचना मिलते ही सिंहेश्वर थाना पुलिस सक्रिय हुई और युवक को पकड़ लिया. उसकी पहचान भवानीपुर वार्ड संख्या-03 निवासी 22 वर्षीय शिवम कुमार के रूप में हुई.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में मटकोर की रस्म के बीच फरार हुआ दूल्हा, दुल्हन ने दूसरे संग रचाई शादी

Add Zee News as a Preferred Source

शुरुआत में युवक के पास से करीब 56 हजार रुपये बरामद हुए, लेकिन वह इस रकम के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. संदेह होने पर पुलिस ने वरीय अधिकारियों को सूचना दी और दंडाधिकारी की मौजूदगी में टाटा टियागो कार की गहन तलाशी ली. तलाशी के दौरान कार की बीच वाली सीट के नीचे रखे बैग से 13 बंडलों में 8 लाख 82 हजार 350 रुपये बरामद किए गए. युवक की जेब से मिले पैसों को जोड़कर कुल राशि 9 लाख 39 हजार 200 रुपये हो गई.

तलाशी के दौरान चालक सीट के पीछे रखी एक हरी पुड़िया से 10 ग्राम 660 मिलीग्राम स्मैक भी बरामद हुई. पुलिस ने मौके से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है. पूछताछ में युवक ने बताया कि स्मैक उसे झिटकिया गांव निवासी मो. आफताब ने दिया था, जो मौके से फरार हो गया. एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती के अनुसार, आरोपी ने चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात भी स्वीकार की है. फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी सहित पूरे नेटवर्क की तलाश में छापेमारी जारी है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

TAGS

Madhepura news

Trending news

Madhepura news
सिंहेश्वर में पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक: लग्जरी कार से निकला 9 लाख कैश और स्मैक
Jharkhand news
झारखंड में मुठभेड़, कोल्हान के जंगलों में पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली को किया ढेर
siwan news
सीवान में भाजपा नेता मनोज सिंह के रिश्तेदारों पर अंधाधुंध फायरिंग, भांजे की मौत
Vijay Choudhary
Good News: बिहार के सरकारी कॉलेजों में 15 हजार छात्रों को मिला बंपर प्लेसमेंट
Patna High Court
बिना फिटनेस और रजिस्ट्रेशन के नहीं चलेंगे कमर्शियल वाहन, पटना हाई कोर्ट का आदेश
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूल में बच्चों से कराई जा रही मजदूरी, बेंच-डेस्क ढो रहे छात्र
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में बकरी चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई, किया लहूलुहान
Bihar Cabinet Meeting
बिहार कैबिनेट की बैठक में 64 बड़े फैसलों पर लगी मुहर
Jharkhand news
झारखंड में पानी की किल्लत पर बीजेपी का हल्ला बोल, 6 मई से शुरू होगा बड़ा आंदोलन
Bagaha News
बगहा पुलिस का खुलासा, जमीन विवाद और वर्चस्व की जंग में हुई थी पुट्टू मिश्रा की हत्या