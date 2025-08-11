Madhepura News: मधेपुरा में 60 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई

Smuggler Arrested In Madhepura: मधेपुरा पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 600 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. बरामद स्मैक की बाजार कीमत 60 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है. यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई. एएसपी प्रवेंद्र भारती ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह सफलता एसपी के निर्देश पर अपराध, अवैध हथियार और मादक पदार्थों की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान मिली.

पुलिस को 10 अगस्त को सूचना मिली कि सदर थाना क्षेत्र के बैरवा निवासी गजेंद्र यादव का पुत्र लव कुमार अपने सहयोगियों के साथ भारी मात्रा में स्मैक लेकर आया है. इस पर एएसपी के नेतृत्व में सदर थानाध्यक्ष विमलेन्दु कुमार, मठाही पुलिस शिविर प्रभारी मितेन्द्र प्रसाद मंडल, दंडाधिकारी और सशस्त्र बल की एक टीम बनाई गई. छापेमारी के दौरान लव कुमार के दो साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जबकि पुलिस ने लव कुमार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया.

दंडाधिकारी की मौजूदगी में घर की तलाशी के दौरान पलंग पर रखे सात प्लास्टिक पैकेट से 600 ग्राम स्मैक बरामद की गई. पुलिस ने मौके से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया. बरामदगी के बाद मधेपुरा थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की गई.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, लव कुमार पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. वर्ष 2019 में मधेपुरा थाना में उस पर मारपीट, चोरी और धमकी देने के मामले दर्ज हैं. पुलिस अब फरार दो अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है.

इस कार्रवाई में सदर थानाध्यक्ष विमलेन्दु कुमार, मठाही शिविर प्रभारी मितेन्द्र प्रसाद मंडल, संतोष कुमार सिंह, सिपाही सोमू कुमार, सिपुल कुमार, संतोष कुमार यादव, भरत चौधरी, गृह रक्षक आशीष कुमार सिंह और तकनीकी शाखा के सदस्य शामिल थे.

इनपुट- शंकर कुमार

