/पढ़े न जाइब पढ़ाई.. छात्रा ने परीक्षा हॉल में बनाई रील, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप, अब हो सकती है कार्रवाई

Madhepura News: बिहार के मधेपुरा में स्थित भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले रमेश झा महिला कॉलेज में बीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक छात्रा भोजपुरी गाने 'पढ़े न जाइब पढ़ाई... कोचिंग क्लास करे के... मैट्रिक पास करे के'... इस गाने पर रील बनाती नजर आ रह है. इस वायरल वीडियो में छात्रा विश्वविद्यालय का एडमिट कार्ड भी दिखा रही है, जिससे दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो परीक्षा से जुड़ी हुई है. हलांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.