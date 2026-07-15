Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Madhepura
  • /पढ़े न जाइब पढ़ाई.. छात्रा ने परीक्षा हॉल में बनाई रील, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप, अब हो सकती है कार्रवाई

पढ़े न जाइब पढ़ाई.. छात्रा ने परीक्षा हॉल में बनाई रील, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप, अब हो सकती है कार्रवाई

Madhepura News: बिहार के मधेपुरा में स्थित BNMU के रमेश झा महिला कॉलेज में बीए सेकंड सेमेस्टर परीक्षा के दौरान कथित तौर पर रील बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 15, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:03 PM IST
पढ़े न जाइब पढ़ाई.. छात्रा ने परीक्षा हॉल में बनाई रील, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप, अब हो सकती है कार्रवाई
Image Credit: छात्रा ने परीक्षा हॉल में बनाई रील, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंपSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बांकीपुर उपचुनाव से पहले पीके को बड़ा झटका, जन सुराज के कई नेताओं ने ज्वाइन की BJP
Prashant Kishor1 hr ago
2
Bihar Textile Investment1 hr ago
3
Muzaffarpur News1 hr ago
4
Women Reservation Bill2 hrs ago
5
Nawada News2 hrs ago