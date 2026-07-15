/पढ़े न जाइब पढ़ाई.. छात्रा ने परीक्षा हॉल में बनाई रील, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप, अब हो सकती है कार्रवाई

राज्य चुनें
Madhepura News: बिहार के मधेपुरा में स्थित भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले रमेश झा महिला कॉलेज में बीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक छात्रा भोजपुरी गाने 'पढ़े न जाइब पढ़ाई... कोचिंग क्लास करे के... मैट्रिक पास करे के'... इस गाने पर रील बनाती नजर आ रह है. इस वायरल वीडियो में छात्रा विश्वविद्यालय का एडमिट कार्ड भी दिखा रही है, जिससे दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो परीक्षा से जुड़ी हुई है. हलांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
वीडियो वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए BNMU के परीक्षा नियंत्रक अरुण झा ने बताया कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आया है और इसकी जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि पहले यह सत्यापित किया जाएगा कि वीडियो वास्तव में विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा केंद्र का है या नहीं.
परिक्षा नियंत्रक ने कहा कि जांच में यह साबित होता है कि वीडियो परीक्षा केंद्र के भीतर या परीक्षा के दौरान बनाया गया है, तो इसे परीक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसी स्थिती में संबंधित कॉलेज के सुपरिटेंडेंट, वीडियो बनाने वाली छात्रा और मामले में लापरवाही बरतने वाले अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि परीक्षा में निष्पक्षता और अनुशासन बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है. इसलिए पूरे मामले की जांच कर दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी. फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार