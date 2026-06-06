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Khan Sir vs Raushan Anand: पटना में चर्चित शिक्षकों फैसल खान उर्फ खान सर और रौशन आनंद सर के बीच उपजे विवाद का असर अब बिहार के विभिन्न जिलों में भी देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में आज (6 जून, 2026) शाम मधेपुरा में बड़ी संख्या में छात्रों ने रौशन आनंद सर की रिहाई की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला. छात्रों ने शहर के विभिन्न मार्गों से मार्च करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की और खान सर के विरोध में जमकर नारेबाजी की. कैंडल मार्च में शामिल छात्रों के हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां थीं, जिन पर रौशन आनंद सर को रिहा करो, शिक्षकों का सम्मान करो और न्याय दो, न्याय दो जैसे नारे लिखे हुए थे.
रौशन आनंद सर को रिहा किया जाए
छात्रों का कहना था कि रौशन आनंद सर को एक साजिश के तहत फंसाया गया है और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और रौशन आनंद सर को तत्काल रिहा किया जाए. छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. छात्र ऋतु रंजन ने कहा कि रौशन आनंद सर के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है. छात्र समुदाय अपने शिक्षक के सम्मान और न्याय के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हुआ है.
'ऐसा नहीं किया गया तो...'
उन्होंने प्रशासन से अविलंब रौशन आनंद सर को रिहा करने की मांग करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी. कैंडल मार्च के दौरान छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी. सरकार और प्रशासन से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की भागीदारी देखने को मिली. मार्च के समापन पर छात्रों ने एक स्वर में रौशन आनंद सर की रिहाई की मांग दोहराई और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार