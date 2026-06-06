Khan Sir vs Raushan Anand: पटना में चर्चित शिक्षकों फैसल खान उर्फ खान सर और रौशन आनंद सर के बीच उपजे विवाद का असर अब बिहार के विभिन्न जिलों में भी देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में आज (6 जून, 2026) शाम मधेपुरा में बड़ी संख्या में छात्रों ने रौशन आनंद सर की रिहाई की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला. छात्रों ने शहर के विभिन्न मार्गों से मार्च करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की और खान सर के विरोध में जमकर नारेबाजी की. कैंडल मार्च में शामिल छात्रों के हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां थीं, जिन पर रौशन आनंद सर को रिहा करो, शिक्षकों का सम्मान करो और न्याय दो, न्याय दो जैसे नारे लिखे हुए थे.