Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Madhepura
  • /रौशन आनंद की रिहाई के लिए मधेपुरा की सड़कों पर उतरे छात्र, खान सर के खिलाफ जमकर नारेबाजी... उग्र आंदोलन की चेतावनी

रौशन आनंद की रिहाई के लिए मधेपुरा की सड़कों पर उतरे छात्र, खान सर के खिलाफ जमकर नारेबाजी... उग्र आंदोलन की चेतावनी

Khan Sir vs Raushan Anand: रौशन आनंद की रिहाई के लिए मधेपुरा की सड़कों पर छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला. इस दौरान छात्रों ने खान सर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 06, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:28 PM IST
रौशन आनंद की रिहाई के लिए मधेपुरा की सड़कों पर उतरे छात्र, खान सर के खिलाफ जमकर नारेबाजी... उग्र आंदोलन की चेतावनी
Image Credit: रौशन आनंद की रिहाई के लिए मधेपुरा की सड़कों पर उतरे छात्र

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रौशन आनंद की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे छात्र, खान सर के खिलाफ जमकर नारेबाजी
khan sir1 min ago
2
jharkhand rajya sabha election31 min ago
3
Sasaram News53 min ago
4
Katihar News1 hr ago
5
Gopalganj 20 Point Meeting1 hr ago