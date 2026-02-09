Advertisement
मधेपुरा में 3 नाबालिग बच्चों की बलि देने जा रहा था तांत्रिक, चंडी स्थान से गिरफ्तार, बैग से मिला छुरा

Madhepura News: मधेपुरा में पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है. तांत्रिक पर आरोप है कि वह तीन नाबालिग बच्चों की नरबलि देने जा रहा था. उसके बैग से छूरा भी बरामद हुआ है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 09, 2026, 11:03 PM IST

मधेपुरा में 3 बच्चों की बलि देने की कोशिश
मधेपुरा में 3 बच्चों की बलि देने की कोशिश

Madhepura Tantrik Case: मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के गौशाला वार्ड संख्या-02 से तीन नाबालिग बच्चों के अपहरण का मामला सामने आया है. एक कथित तांत्रिक इन बच्चों को कुमारखंड प्रखंड स्थित लक्ष्मीपुर चंडी स्थान ले गया था. ग्रामीणों की सतर्कता से बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया और आरोपी को आपत्तिजनक सामान के साथ गिरफ्तार किया गया. आरोपी के बैग से छुरा और अन्य सामान बरामद होने के बाद बच्चों की बलि दिए जाने की आशंका जताई जा रही है.

परिजनों के अनुसार, रविवार देर शाम करीब सात बजे एक अज्ञात व्यक्ति गौशाला गेट के पास पहुंचा. वहां रोहित कुमार (16), मिथुन कुमार (13) और रघु कुमार (8) खेल रहे थे. आरोपी ने बच्चों को चंडी स्थान में पूजा कराने का झांसा दिया. जब बच्चों ने जाने से मना किया, तो आरोपी उन्हें जबरन ई-रिक्शा में बैठाकर कुमारखंड थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर चंडी स्थान मंदिर की ओर ले गया. इसी दौरान, रोहित कुमार ने किसी तरह अपने मोबाइल से अपनी बहन को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही परिजन टोटो चालक के साथ बच्चों की तलाश में निकल पड़े. परिजन लक्ष्मीपुर चंडी स्थान पहुंचे, जहां स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कथित तांत्रिक को बच्चों के साथ पकड़ लिया गया.

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम कन्हैया कुमार (46) बताया, जो बेगूसराय जिले के तेगरहा पुरानी बाजार का निवासी है.ग्रामीणों ने जब आरोपी के बैग की तलाशी ली, तो उसमें एक छुरा और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ. इस बरामदगी से बच्चों की बलि दिए जाने की आशंका और बढ़ गई है. कुमारखंड पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों बच्चों को सुरक्षित उनके परिजनों को सौंप दिया.

आरोपी को मुरलीगंज पुलिस के हवाले कर दिया गया.हालांकि, आरोपी कन्हैया कुमार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया. उसने कहा कि वह कई वर्षों से मुरलीगंज में मोतियों की माला आदि बेचने का काम करता है. उसे गाय की सेवा और पूजा पाठ में रुचि है. बच्चों के प्रति उसका स्नेह और लगाव है, इसलिए वह बच्चों के साथ पूजा करने मंदिर गया था. उसने यह भी दावा किया कि उसके पास छुरा नहीं, बल्कि सब्जी काटने वाला चाकू था.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

