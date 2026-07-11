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शराबबंदी वाले बिहार में जाम छलका रहे थे गुरुजी! पुलिस ने रंगे हाथ दबोचा, दो शिक्षक सस्पेंड

Madhepura News: उत्पाद विभाग की सूचना पर चौसा थाना पुलिस ने बीआरसी भवन में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया. सभी का ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण कराया गया, जिसमें दो शिक्षकों और एक डेटा ऑपरेटर के शराब पीने की पुष्टि हुई.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 11, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:22 PM IST
शराबबंदी वाले बिहार में जाम छलका रहे थे गुरुजी! पुलिस ने रंगे हाथ दबोचा, दो शिक्षक सस्पेंड
Image Credit: (Photo-AI) शिक्षक सरकारी कार्यालय के अंदर जाम छलकाते पकड़े गएSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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