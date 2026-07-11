/शराबबंदी वाले बिहार में जाम छलका रहे थे गुरुजी! पुलिस ने रंगे हाथ दबोचा, दो शिक्षक सस्पेंड

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शराबबंदी वाले बिहार में शिक्षक सरकारी कार्यालय के अंदर जाम छलकाते पकड़े गए. चौसा प्रखंड स्थित बीआरसी भवन में शराब पार्टी की गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और तीन लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया. उत्पाद विभाग की सूचना पर चौसा थाना पुलिस ने बीआरसी भवन में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया. सभी का ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण कराया गया, जिसमें दो शिक्षकों और एक डेटा ऑपरेटर के शराब पीने की पुष्टि हुई, जबकि एक शिक्षक की रिपोर्ट निगेटिव आई.
गिरफ्तार लोगों में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कुल्हड़िया बासा के प्रधान शिक्षक कुन्दन कुमार, एनपीएस नरघू टोला के विशिष्ट शिक्षक राधेश्याम पासवान और डेटा ऑपरेटर अरविंद कुमार शामिल हैं. उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि बीआरसी भवन में कुछ शिक्षक शराब का सेवन कर रहे हैं. उत्पाद विभाग की टीम के पहुंचने में समय लग सकता था, इसलिए तत्काल चौसा थाना पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई कराई गई.
घटना की रिपोर्ट मिलते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी (DIO) संजय कुमार ने दोनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. बीईओ चौसा की अनुशंसा के आधार पर जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में दोनों शिक्षकों का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, कुमारखंड निर्धारित किया गया है.
डीईओ संजय कुमार ने निर्देश दिया है कि दोनों निलंबित शिक्षकों की नियमित बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी. जीवन निर्वाह भत्ता भी बायोमैट्रिक उपस्थिति के सत्यापन के बाद ही स्वीकृत होगा. साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए प्रपत्र-क जारी कर जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि शराब पीने के आरोपी डेटा ऑपरेटर को सेवा से हटाने (टर्मिनेट) की अनुशंसा संबंधित विभाग को भेज दी गई है.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण