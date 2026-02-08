Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3102536
Zee Bihar JharkhandBH Madhepura

साहूगढ़ दुर्गा मंदिर में फिर चोरी: पुलिस की सुस्ती से भड़के ग्रामीण, सुरक्षा पर खड़े किए बड़े सवाल

Madhepura Latest News: मधेपुरा जिले के साहूगढ़ बड़ी दुर्गा स्थान में तीसरी बार चोरी की घटना घटी है. इस घटना से स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 08, 2026, 05:43 PM IST

Trending Photos

मधेपुरा के साहूगढ़ बड़ी दुर्गा मंदिर में तीसरी बार चोरी हुई
मधेपुरा के साहूगढ़ बड़ी दुर्गा मंदिर में तीसरी बार चोरी हुई

Madhepura News: मधेपुरा जिले में चोरों का मनोबल इस कदर आसमान पर है कि अब उन्हें न कानून का डर है, न पुलिस की मौजूदगी का. सदर प्रखंड अंतर्गत साहूगढ़ के वार्ड 15 स्थित बड़ी दुर्गा स्थान को एक बार फिर चोरों ने निशाना बनाते हुए दान पेटी काटकर दान के रुपये और सोना चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया. हैरानी की बात यह है कि यह कोई पहली या दूसरी वारदात नहीं, बल्कि तीसरी बार मंदिर में चोरी हुई है और हर बार की तरह इस बार भी सवाल वही पुराने हैं, जवाब नदारद.

रात के अंधेरे में बेखौफ चोरों ने मंदिर परिसर में घुसकर इत्मीनान से दान पेटी काटी और आराम से फरार हो गए. सुबह जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो इलाके में आक्रोश और नाराजगी फैल गई. लोगों का कहना है कि बार-बार चोरी के बावजूद न तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हुए, न ही पहले की घटनाओं का खुलासा. ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर चोरों को इतनी छूट किसने दे रखी है?

सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटने की औपचारिकता निभाई. लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जांच हर बार होती है, नतीजा कभी नहीं. सीसीटीवी, गश्ती और सुरक्षा के दावे कागजों में मजबूत हैं, जमीन पर कमजोर.

Add Zee News as a Preferred Source

मंदिर जैसे पवित्र स्थल में बार-बार हो रही चोरी ने पुलिसिया व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है. अब देखना यह है कि इस बार जांच सिर्फ फाइलों तक सिमटती है या सच में चोरों तक पहुंचती है. फिलहाल, मधेपुरा में संदेश साफ है कि चोर निडर हैं, आस्था असुरक्षित है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर में वकील पर बरसीं 20 गोलियां, मौके से 15 खोखे बरामद

TAGS

Madhepura newsBihar News

Trending news

Samastipur News
समस्तीपुर में वकील पर बरसीं 20 गोलियां, मौके से 15 खोखे बरामद
Bagaha News
पिता गए थे काम पर और मां लकड़ी लाने, पीछे से सबसे छोटी बेटी ने फंदे से लटककर दी जान
Begusarai News
थमे ई-रिक्शा के पहिए, अवैध वसूली के खिलाफ बेगूसराय में प्रदर्शन
Bihar News
'निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का अल्टीमेटम', सीएम नीतीश का ग्राउंड जीरो निरीक्षण
Bagaha News
Bagaha News: बगहा में दो सड़क हादसों में महिला और युवक की मौत, मचा कोहराम
Seraikela News
Seraikela News: सरायकेला में मेडिकल छात्र ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या
RJD Leader Shivanand Tiwari
पप्पू यादव के समर्थन में उतरे राजद नेता शिवानंद तिवारी, गिरफ्तारी का किया विरोध
Pappu Yadav
संसद सत्र के दौरान सांसद की गिरफ्तारी के क्या हैं नियम, क्या पटना पुलिस ने फॉलो किया
Prashant Kishor
'प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार नहीं बन सकते', जन सुराज की यात्रा पर जदयू का तंज
Bihar cricket Team
बिहार क्रिकेट टीम का सीके नायडू ट्रॉफी के फाइनल में जलवा, नागालैंड को दी करारी हार