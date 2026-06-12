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एक साथ 3 तीन थानाध्यक्षों को दी गई अंतिम विदाई, मृतक पुलिसवाले की चिता देख रो पड़ा पूरा मधेपुरा

Madhepura News: मधेपुरा पुलिस लाइन में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले तीन थानाध्यक्षों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम श्रद्धांजलि दी गई. गार्ड ऑफ ऑनर के बीच पुलिस अधिकारियों, जवानों और परिजनों ने नम आंखों से अपने साथियों को अंतिम विदाई दी.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 12, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:46 PM IST
एक साथ 3 तीन थानाध्यक्षों को दी गई अंतिम विदाई, मृतक पुलिसवाले की चिता देख रो पड़ा पूरा मधेपुरा
Image Credit: एक साथ 3 तीन थानाध्यक्षों दी गई अंतिम विदाई, मृतक पुलिसवाले की चिता देख रो पड़ा पूरा मधेपुरा

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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