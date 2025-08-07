Madhepura Crime: मधेपुरा पुलिस की गजब सतर्कता! हथियार के बल पर लूट करने वालों को दो घंटे में दबोचा

Madhepura Crime: बिहार के मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलवा चौक के पास 6 अगस्त को राहगीरों से हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, एक पल्सर मोटरसाइकिल और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनमें से दो लूटी गई मोबाइल थी. सदर थाना मे आयोजित प्रेस वार्ता में एएसपी प्रवेंद्र भारती ने बताया मधेपुरा निवासी पीड़ित प्रदीप कुमार ने लूटपाट को लेकर थाना में आवेदन दिया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर वाहन चेकिंग शुरू की गई.

यह भी पढ़ें: यूरिया के लिए हाहाकार! खाद नहीं मिलने पर किसानों का फूटा गुस्सा, NH-727 कर दिया जाम

वाहन चेकिंग के क्रम में सखुआ गांव के पास पक्की सड़क पर एक पल्सर बाइक पर सवार तीन युवक आते दिखाई दिए. पुलिस को देख वे भागने लगे, लेकिन दो युवकों को बाइक समेत पकड़ लिया गया, जबकि एक फरार हो गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साहुगढ़ बाजार टोला वार्ड नौ निवासी रामचंद्र यादव के बेटे क्रांति कुमार और दीवानी टोला निवासी हरिशंकर राम के बेटे चंदन कुमार के रूप में हुई. दोनों की तलाशी लेने पर एक देसी कट्टा, दो गोली, एक बाइक और चार मोबाइल बरामद की गई.

पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कई आपराधिक घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है. क्रांति कुमार और चंदन कुमार पर पूर्व में भी कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. फरार तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. छापेमारी टीम में सदर थानाध्यक्ष विमलेंदु कुमार, दरोगा इंद्रजीत तांती, घैलाढ़ ओपी अध्यक्ष अवधेश प्रसाद शामिल हैं.

इनपुट- शंकर कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!