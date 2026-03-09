Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3134868
Zee Bihar JharkhandBH Madhepura

Madhepura News: मधेपुरा के स्कूल में शिक्षक-शिक्षिका के 'इश्क' पर बवाल, ग्रामीणों ने जड़ा ताला, सड़क जाम

Madhepura News: मधेपुरा में शिक्षक और शिक्षिका के कथित प्रेम प्रसंग से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और विरोध में सड़क जाम कर दी. ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 09, 2026, 04:25 PM IST

Trending Photos

मधेपुरा के स्कूल में शिक्षक-शिक्षिका के 'इश्क' पर बवाल
मधेपुरा के स्कूल में शिक्षक-शिक्षिका के 'इश्क' पर बवाल

Madhepura News: मधेपुरा जिले के बिहारीगंज प्रखंड क्षेत्र स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय सरौनी मुस्लिम टोला में उस समय विवादों में घिर गया, जब एक शिक्षक और शिक्षिका के कथित प्रेम प्रसंग से नाराज ग्रामीणों ने विद्यालय में ताला जड़ दिया और विरोध में सड़क जाम कर दी. ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक मो. इकबाल और शिक्षिका बीबी रूकसाना के बीच चल रहे कथित संबंध के कारण स्कूल की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है और इसका गलत असर बच्चों पर पड़ रहा है.

दोनों को हटाने की मांग
ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले को लेकर रविवार (8 मार्च) को भी गांव के लोगों ने विद्यालय पहुंचकर दोनों को हटाने की मांग की थी और जमकर हंगामा किया था. बावजूद इसके जब कोई कार्रवाई नहीं हुई. सोमवार (9 मार्च) की सुबह आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और कुछ देर के लिए सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का साफ कहना था कि जब तक दोनों शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक स्कूल नहीं खुलने दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: VIDEO: अधिकारी का गला काटने का इशारा क्यों कर रहे मंत्री रामकृपाल यादव? वीडियो में देखिए

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों ने किया सड़क जाम
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे तक ग्रामीणों को समझाने-बुझाने के बाद सड़क जाम समाप्त कराया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका. इसके करीब दो घंटे बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) परमानंद पंडित भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया. बीडीओ के हस्तक्षेप के बाद विद्यालय का ताला खुलवाया गया और पठन-पाठन शुरू कराया गया. बीडीओ परमानंद पंडित ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि तत्काल प्रभाव से दोनों शिक्षक-शिक्षिका को इस विद्यालय से हटाकर दूसरे विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा. इसके बाद ही ग्रामीण शांत हुए और स्थिति सामान्य हो सकी.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

TAGS

Madhepura news

Trending news

Madhepura news
मधेपुरा के स्कूल में शिक्षक-शिक्षिका के 'इश्क' पर बवाल, ग्रामीणों ने जड़ा ताला
Sarhul festival
रांची में सरहुल पर्व की तैयारियां जोरों पर, सरना समिति ने सरकार से की ये डिमांड
BJP
कौन हैं विजय शर्मा और हर्ष मल्होत्रा, जो बिहार राज्यसभा चुनाव में 'कमल' खिलाएंगे
Dilip Kumar Jaiswal
बिहार में फिर लौटेगी चीनी मिलों की बहार, मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया रोडमैप
Minister Vijay Kumar Sinha
हड़ताली CO-RO को मंत्री विजय सिन्हा की कड़ी चेतावनी, कहा- 'काम पर लौटें, नहीं तो...'
nitish kumar
नीतीश कुमार की वो सबसे बड़ी गलती और हाथ से फिसल गई मुख्यमंत्री की कुर्सी
Giridih news
गिरिडीह के नाजिया और करण ने यूपीएससी में लहराया परचम, डीसी ने किया सम्मानित
Vaishali news
भारत-न्यूजीलैंड मैच के दौरान वैशाली में विवाद, किशोर की हत्या से महनार में तनाव
Muzaffarpur News
प्यार की 'लॉन्ग ड्राइव': 1900 KM का सफर, 32 घंटे की थकान और मुजफ्फरपुर में शादी
Patna Civil Court
पटना और बेगूसराय सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर में मचा हड़कंप