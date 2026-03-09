Madhepura News: मधेपुरा के स्कूल में शिक्षक-शिक्षिका के 'इश्क' पर बवाल, ग्रामीणों ने जड़ा ताला, सड़क जाम

Madhepura News: मधेपुरा जिले के बिहारीगंज प्रखंड क्षेत्र स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय सरौनी मुस्लिम टोला में उस समय विवादों में घिर गया, जब एक शिक्षक और शिक्षिका के कथित प्रेम प्रसंग से नाराज ग्रामीणों ने विद्यालय में ताला जड़ दिया और विरोध में सड़क जाम कर दी. ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक मो. इकबाल और शिक्षिका बीबी रूकसाना के बीच चल रहे कथित संबंध के कारण स्कूल की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है और इसका गलत असर बच्चों पर पड़ रहा है.

दोनों को हटाने की मांग

ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले को लेकर रविवार (8 मार्च) को भी गांव के लोगों ने विद्यालय पहुंचकर दोनों को हटाने की मांग की थी और जमकर हंगामा किया था. बावजूद इसके जब कोई कार्रवाई नहीं हुई. सोमवार (9 मार्च) की सुबह आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और कुछ देर के लिए सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का साफ कहना था कि जब तक दोनों शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक स्कूल नहीं खुलने दिया जाएगा.

ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे तक ग्रामीणों को समझाने-बुझाने के बाद सड़क जाम समाप्त कराया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका. इसके करीब दो घंटे बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) परमानंद पंडित भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया. बीडीओ के हस्तक्षेप के बाद विद्यालय का ताला खुलवाया गया और पठन-पाठन शुरू कराया गया. बीडीओ परमानंद पंडित ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि तत्काल प्रभाव से दोनों शिक्षक-शिक्षिका को इस विद्यालय से हटाकर दूसरे विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा. इसके बाद ही ग्रामीण शांत हुए और स्थिति सामान्य हो सकी.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार