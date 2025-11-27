बिहार में आखिर क्या है ऑपरेशन मुस्कान? जो मधेपुरा पुलिस की सफलता का बना राज

What is Operation Muskaan: मधेपुरा पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. दरअसल, पुलिस ने कुल 67 खोए और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह के निर्देशन में तकनीकी शाखा और जिले के सभी थानों की संयुक्त टीम की तरफ से गई.

लोगों के चेहरे पर राहत और खुशी

पुलिस के अनुसार, बरामद मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत लगभग 13,40,625 रुपए है. सभी मोबाइल फोन की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें उनके मूल धारकों को लौटा दिया गया. मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे पर राहत और खुशी साफ झलक रही थी.

यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा

एसपी संदीप सिंह ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की खोई हुई संपत्ति को वापस दिलाना है. उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके.

आखिर क्या है ऑपरेशन मुस्कान?

मधेपुरा पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटने का काम किया है. ऑपरेशन मुस्कान तहत पुलिस बदमाशों की तरफ से आम लोगों से छीने गए मोबाइल या फिर खोया हुआ कीमती मोबाइल वापस उनके असली मालिक को वापस किया जाता है, जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटती है.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

