Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Madhepura
  • /पति से हुआ झगड़ा और खेत में जाकर खा लिया जहर, मधेपुरा में महिला की मौत से फैली सनसनी

पति से हुआ झगड़ा और खेत में जाकर खा लिया जहर, मधेपुरा में महिला की मौत से फैली सनसनी

Madhepura News: मधेपुरी जिला में एक महिला ने जहर खा कर जान दे दिया. बताया जा रहा है कि महिला का अपने पति से झगड़ा हो गया था. इसके बाद उसने खेत में जाकर जहर खा लिया और इलाज के दौरान मौत हो गई.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 10, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:31 PM IST
पति से हुआ झगड़ा और खेत में जाकर खा लिया जहर, मधेपुरा में महिला की मौत से फैली सनसनी
Image Credit: मधेपुरा में महिला की मौत (Photo- वीडियो ग्रैब)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बांकीपुर हार के बाद तेजस्वी यादव बनाएंगे अपनी टीम, राजद में संगठनात्मक मंथन जारी
2
3
4
5