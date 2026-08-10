/पति से हुआ झगड़ा और खेत में जाकर खा लिया जहर, मधेपुरा में महिला की मौत से फैली सनसनी

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मधेपुरा में पति-पत्नी के विवाद के बाद महिला की मौत से सनसनी फैल गई है. मामला भर्राही थाना क्षेत्र के चांदनी चौक का है, जहां 35 वर्षीय बेबी देवी ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया. इलाज के दौरान मधेपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बेबी देवी, सदानंद यादव की बेटी और सहरसा जिले के पतरघट थाना क्षेत्र के कहरा वार्ड नंबर-5 निवासी रमेश यादव की पत्नी थीं.
जानकारी के मुताबिक, बेबी देवी अपने पति के साथ अपने मायके चांदनी चौक आई थीं. यहां किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ. विवाद के बाद पति रमेश यादव अपने घर कहरा चले गए, जबकि बेबी देवी खेत में काम करने के लिए चली गईं. इसी दौरान खेत में काम करते वक्त बेबी देवी ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया.
जहरीला पदार्थ खाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई. खेत में मौजूद लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो आनन-फानन में महिला को इलाज के लिए मधेपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बेबी देवी को मृत घोषित कर दिया. महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. इसके बाद शव को उनके ससुराल पक्ष के घर कहरा ले जाया गया. घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई.
सूचना मिलते ही पतरघट थाना अध्यक्ष संजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधेपुरा भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जानकारी में पति-पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आई है. हालांकि विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और महिला ने जहरीला पदार्थ खाने का फैसला क्यों किया, इसकी पुलिस जांच कर रही है.
इस घटना में सबसे अहम कड़ी यही है कि विवाद के बाद पति अपने घर चला गया और पत्नी खेत में काम करने चली गईं. इसके कुछ ही देर बाद महिला के जहरीला पदार्थ खाने की बात सामने आई. अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूरे घटनाक्रम की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल, बेबी देवी की मौत के बाद मायके और ससुराल दोनों पक्षों में मातम का माहौल है. पुलिस मामले के हर पहलू की जांच में जुटी है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार