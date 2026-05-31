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'मैं दारोगा नहीं DSP हूं, दोषी बचेंगे नहीं...', मधेपुरा में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सड़कों पर उतर आए लोग?

Madhepura News: मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के सिहपुर गढ़िया पंचायत में स्थित एक निजी क्लीनिक में एक इलाजरत महिला की अचानक मौत होने से लोग भड़क गए और सड़कों पर उतरकर जाम लगा दिया. मौके पर पहुंचे पुलिस के बड़े अधिकारियों ने लोगों को किसी तरह से समझा-बुझाकर जाम खुलवाया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 31, 2026, 09:58 AM IST

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'मैं दारोगा नहीं DSP हूं, दोषी बचेंगे नहीं...', मधेपुरा में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सड़कों पर उतर आए लोग?

Madhepura Crime News: मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के सिहपुर गढ़िया पंचायत में अचानक से लोग सड़कों पर उतर आए और रोड़ जाम करके नारेबाजी करने लगे. इससे घंटों तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाने का प्रयास किया. लोग जब धरने से हटने को तैयार नहीं हुए तो DSP भी नुरुल हक भी वहां पहुंचे और किसी तरह से लोगों को समझाकर जाम खुलाया. दरअसल, पूरा मामला एक प्राइवेट क्लीनिक से जुड़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि यहां स्थित एक निजी क्लीनिक में इलाजरत महिला की अचानक मौत होने से लोग भड़क गए और सड़कों पर उतर आए.

मृतका की पहचान सिहपुर गढ़िया पंचायत के वार्ड संख्या 03 निवासी सुरेश ऋषिदेव की पत्नी श्यामवती देवी के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप था कि निजी क्लीनिक की लापरवाही के कारण उनकी मौत हुई है. घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे. आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे घंटों तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाने का प्रयास किया.

सूचना मिलने पर कुमारखंड थानाध्यक्ष रंजन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ. इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉ. संदीप सिंह को दी गई. एसपी के निर्देश पर प्रशिक्षु डीएसपी सह मुरलीगंज थानाध्यक्ष नूर उल हक मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की. इस दौरान डीएसपी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कोई दारोगा नहीं, डीएसपी हूं. मैं जो कह रहा हूं वह होगा. उन्होंने कहा कि किसी की मृत्यु हुई है, उसे ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा. इस घटना में जिसकी भी संलिप्तता होगी, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस का काम पीड़ितों को न्याय दिलाना है और हम उसी के लिए यहां आए हैं.

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डीएसपी के आश्वासन और निष्पक्ष जांच के भरोसे के बाद परिजन शांत हुए. इसके बाद सड़क जाम समाप्त कराया गया और यातायात बहाल हो सका. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुरलीगंज थानाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि परिजनों के द्वारा गलत सुई देने से मौत का कारण बताया गया है. परिजनों के द्वारा किसी भी प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

रिपोर्ट- प्रशांत कुमार

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