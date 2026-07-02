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हाथ पर लिखा था प्रकाश कुमार...गले पर काला निशान, बंद बोरी में मिला महिला का शव, नाम से खुला राज

Madhepura News: मधेपुरा जिला में एक महिला का शव बंद बोरो में मिला. मृतिका के हाथ पर गोदना से कविता देवी, पति- प्रकाश कुमार लिखा हुआ मिला है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 02, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:25 PM IST
हाथ पर लिखा था प्रकाश कुमार...गले पर काला निशान, बंद बोरी में मिला महिला का शव, नाम से खुला राज
Image Credit: (Z News) मधेपुरा में बोरे में बंद महिला का शव मिलाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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