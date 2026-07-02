/हाथ पर लिखा था प्रकाश कुमार...गले पर काला निशान, बंद बोरी में मिला महिला का शव, नाम से खुला राज

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मधेपुरा के उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नयानगर में गुरुवार दोपहर एक बांसबाड़ी से बोरी में बंद एक महिला का शव बरामद हुआ. स्थानीय लोगों की सूचना पर बुधामा पुलिस कैंप और उदाकिशुनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
प्राथमिक जांच में महिला के गले पर काला निशान मिला है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. शव जिस बोरी में बंद था, उसमें एक रस्सी भी बरामद हुई है. मृतिका के हाथ पर गोदना से कविता देवी, पति- प्रकाश कुमार लिखा हुआ मिला है.
घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और बोरी खोलकर शव को बाहर निकालकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए.
इस संबंध में थानाप्रभारी सुधाकर कुमार ने बताया कि पुलिस जांच में जुट गई है. महिला की पहचान उदाकिशुनगंज प्रखंड के नयानगर के प्रकाश कुमार की पत्नी के रूप में हुआ है. महिला के पति, देवर, भैंसुर सभी पंजाब में काम करते है.चार छोटे छोटे बच्चे है. महिला की मौत कैसे हुई और लाश यहां तक कैसे पहुंचा पुलिस इस पर जांच कर रही है. फिलहाल, पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार