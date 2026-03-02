Advertisement
Madhepura News: जी मीडिया की खबर का बड़ा असर; मधेपुरा में अपराधी को VIP ट्रीटमेंट देने वाले 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 'लग्जरी' पेशी पड़ी महंगी

Madhepura News: मधेपुरा में अपराधी को VIP ट्रीटमेंट देने के मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीपीओ सदर प्रवेंद्र भारती को जांच के निर्देश दिए थे.

Mar 02, 2026

Madhepura News: अपराधी को पुलिस की ओर से कथित रूप से वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने की खबर से मधेपुरा पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीपीओ सदर प्रवेंद्र भारती को जांच का आदेश दिया था. जांच पूरी होने के बाद एसपी ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए इस मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है.

दरअसल, शनिवार को गिरफ्तार किए गए कुख्यात अंकज कुमार उर्फ लल्लू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में दिख रहा था कि आरोपी को बिना हथकड़ी के ले जाया जा रहा है. इतना ही नहीं, न्यायालय में पेशी के लिए ले जाते समय आरोपी अपने निजी लग्जरी वाहन का इस्तेमाल करता भी दिखा.

वायरल वीडियो में यह भी देखा गया कि आरोपी होटल में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उनके साथ बैठकर खाना खा रहा है. यह पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए. वायरल वीडियो के आधार पर एसपी ने जांच बैठा दी थी. जांच रिपोर्ट के आधार पर सहायक अवर निरीक्षक राम उदय कुमार, चौकीदार अनिल कुमार, चौकीदार मोहम्मद रसूल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. तीनों से 24 घंटे में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है.

एसपी की इस त्वरित कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि मधेपुरा पुलिस किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या अपराधियों के प्रति नरमी को बर्दाश्त नहीं करेगी. पुलिस महकमे की छवि को धूमिल करने वाली गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

