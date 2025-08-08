Madhubani News: नहर में डूबीं 4 बच्चियां, 3 की मौत एक की हालत गंभीर
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

Madhubani News: नहर में डूबीं 4 बच्चियां, 3 की मौत एक की हालत गंभीर

Madhubani News: मधुबनी के रहिका गांव में उस वक्त कोहराम मचा गया, जब नहर में नहाने गई 4 बच्चियां डूब गईं. इस घटना में 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 08, 2025, 07:18 PM IST

Madhubani News: बिहार के मधुबनी में नहर में नहाने के दौरान चार बच्चियां डूब गईं. जिनमें तीन लड़कियों की मौत हो गई है. वहीं एक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना मधुबनी जिले के रहिका थाना अंतर्गत रहिका गांव की है. घटना के बाद लोग बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन चिकित्सक और कर्मी नहीं रहने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, आक्रोशित लोगों ने एनएच-527B सड़क को घंटो जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

यह भी पढ़ें: Patna News: नेपाली महिला से दुष्कर्म के मामले में 24 घंटे में दोनों आरोपी गिरफ्तार

बताया गया कि पांच लड़कियां नहाने के लिए नहर के फाटक के पास गयी थी, इसी दौरान एक लड़की गहरे पानी मे चली गयी और डूबने लगी. लड़की डूबते देख उसे बचाने के लिए दूसरी लड़की गयी और इसी तरह से चारों लड़की बचाने क्रम में गहरे पानी मे चली गई. एक लड़की डूबते देख चिल्लाने लगी. शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े और लड़की को निकाला गया. चारों लडकियां बेहोश थी, जिसे लोगों ने रहिका अस्पताल पहुंचाया.अस्पताल में मात्र एक चिकित्सक थे और संसाधन की घोर कमी थी ऑक्सीजन भी नही था. 

बच्ची बिगड़ती हालत देख लोगों ने हंगामा किया और एनएच-527बी को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान तीन बच्चियों की मौत हो गई और एक बच्ची को रेफर कर दिया गया. लोगों ने अस्पताल की अव्यवस्था को मौत का कारण बताकर जमकर नारेबाजी किया. हालांकि भीड़ को उग्र होते देख कई थाने की पुलिस को बुलाया गया है. प्रशासन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है. कई घंटे से एनएच जाम रहने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई. है. बहरहाल लोग वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं.

इनपुट- बिंदु भूषण

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

