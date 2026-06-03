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गड्ढे के बाहर छूट गईं 6 जोड़ी चप्पलें, भीतर बुझ गए 5 घरों के चिराग, मधुबनी में घटी रूह कांपने वाली घटना

Madhubani Latest News:मधुबनी से दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, जहां नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 5 बच्चे की मौत हुई है. घटना पतौना थाना क्षेत्र के केरवार गांव की है. 5 मौत से गांव में कोहराम मच गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jun 03, 2026, 05:56 PM IST

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मधुबनी में घटी रूह कांपने वाली घटना (Photo-AI)
मधुबनी में घटी रूह कांपने वाली घटना (Photo-AI)

Madhubani News: मधुबनी जिले के पतौना थाना क्षेत्र से बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. पतौना थाना क्षेत्र के केरवार गांव के बघार में जेसीबी से खोदे गए एक गहरे गड्ढे में डूबने से 5 मासूम बच्चों की मौत हो गई है. घटना के बाद से पूरे इलाके में चीख-पुकार और मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.

बताया जा रहा है कि 6 बच्चे बघार में स्नान करने के लिए गए थे. बघार में जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई की गई थी, जिससे वहां गहरा गड्ढा बन गया था और पानी से भरा हुआ था. स्नान करने के दौरान बच्चे पानी से भरे गहरे गड्ढे में एक-एक कर डूबने लगे.

गड्ढे के बाहर बच्चों की 6 जोड़ी चप्पलें छूटी हुई थीं. जैसे ही घटना की खबर आसपास फैली, स्थानीय लोग तुरंत मौके पर दौड़े और आनन-फानन में बचाव कार्य शुरू किया. ग्रामीणों और प्रशासन ने 6 बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया.

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सभी बच्चों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों से बेनीपट्टी अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टर ने 5 बच्चों को मृत घोषित कर दिया. एक बच्चे का इलाज चल रहा है.

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) शारंग पानी पांडेय तुरंत अनुमंडल अस्पताल पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और अस्पताल प्रशासन को कई निर्देश दिये. अधिकारी लगातार घटना से जुड़ी हर पहलू पर नजर रखे हुए हैं.

इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है लापरवाही से जेसीबी से गहरे गड्ढे खोदकर छोड़ दिया गया था, जिसके कारण आज कई मासूमों की जान चली गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण

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