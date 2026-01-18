Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3078587
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

मधुबनी की लॉयर अनिता झा, चैंबर नहीं मिला तो 14 साल से कार की पिछली सीट से कर रहीं वकालत

बिहार के मधुबनी सिविल कोर्ट में महिला अधिवक्ताओं की स्थिति बेहद दयनीय है. वरिष्ठ वकील अनिता झा पिछले 14 सालों से अपनी कार को चैंबर बनाकर काम कर रही हैं. महिलाओं के लिए सुरक्षित बैठने की जगह और शौचालय न होने के कारण वे मजबूर हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 18, 2026, 05:23 PM IST

Trending Photos

मधुबनी की लॉयर अनिता झा
मधुबनी की लॉयर अनिता झा

बिहार के मधुबनी जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो महिला सशक्तिकरण के दावों पर करारा प्रहार करती है. सरकारें और प्रशासन भले ही महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बातें करते हों, लेकिन मधुबनी सिविल कोर्ट की हकीकत कुछ और ही बयां करती है. यहां महिला वकीलों के लिए न तो बैठने के लिए चैंबर है और न ही शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा. वर्ष 2012 में एक बार महिलाओं के लिए चैंबर बनाया भी गया था, लेकिन विडंबना देखिए कि उस पर पुरुषों का कब्जा हो गया. महिलाओं के हक के लिए बनी जगह को पुरुष अधिवक्ताओं को अलॉट कर दिया गया. तब से लेकर आज तक महिला वकील यहां अपमान और अभाव के बीच काम करने को मजबूर हैं.

अनिता झा करीब तीन दशकों से वकालत के पेशे में हैं. जब प्रशासन और बार काउंसिल ने उनकी सुविधाओं की मांग को अनसुना कर दिया, तो उन्होंने झुकने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना. विगत 14 वर्षों से वे अपनी कार में ही बैठकर केस की फाइलें तैयार करती हैं, मुवक्किलों से बात करती हैं और वहीं से कोर्ट रूम जाकर बहस करती हैं. उनके लिए उनकी कार ही उनका ऑफिस और उनकी पहचान बन चुकी है. अनिता झा का कहना है कि यह उनकी मजबूरी भी है और एक मूक विरोध भी.

अनिता झा का संघर्ष साल 2011-12 से ही जारी है. उन्होंने बताया कि जब पहली बार कोर्ट परिसर में महिलाओं के लिए कॉमन रूम का उद्घाटन हुआ, तो कुछ ही दिनों में वहां से महिला चैंबर का साइन बोर्ड मिटा दिया गया और सीनियर पुरुष वकीलों के नाम की प्लेट लगा दी गई. जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें अपमानित किया गया, उन पर फब्तियां कसी गईं और यहां तक कि गालियां और धमकियां भी दी गईं. लेकिन इन सबके बावजूद अनिता ने हार नहीं मानी. वे आज भी हर दिन अपने मायके ककरौल से 12 किलोमीटर का सफर तय कर कोर्ट पहुंचती हैं और अपनी कार में रहकर न्याय की लड़ाई लड़ती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट परिसर में महिलाओं के लिए शौचालय और पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है. अनिता झा का कहना है कि 28 साल की प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने देखा है कि कैसे महिला वकीलों को पुरुषों के बीच बैठकर काम करना पड़ता है, जहां अक्सर उन्हें असहज स्थितियों का सामना करना पड़ता है. महिला सशक्तिकरण के दावों को खोखला बताते हुए वे कहती हैं कि जब न्याय के मंदिर में ही महिला वकील सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं कर रहीं, तो समाज के अन्य हिस्सों की क्या स्थिति होगी?

ये भी पढ़ें- सम्राट चौधरी पटना, विजय सिन्हा संभालेंगे मुजफ्फरपुर, प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जारी

अनिता झा का जन्म 1968 में हुआ था. उनके पिता एक जज थे, जिनसे उन्हें कानून की प्रेरणा मिली. पति के असामयिक निधन के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह वकालत और समाज सेवा में झोंक दिया. घर पर वे गायों की सेवा करती हैं और कोर्ट में मुवक्किलों की. उनकी कहानी आज देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है. वह एक ऐसी महिला की मिसाल हैं जिसने सिस्टम की बेरुखी के आगे घुटने टेकने के बजाय अपनी चार पहियों की गाड़ी को ही अपने स्वाभिमान का किला बना लिया.

TAGS

Anita JhaMadhubani News

Trending news

Anita Jha
मधुबनी की अनिता झा, चैंबर नहीं मिला तो 14 साल से कार की पिछली सीट से कर रहीं वकालत
patna news
सम्राट चौधरी पटना, विजय सिन्हा संभालेंगे मुजफ्फरपुर, प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जारी
Sonpur Murder Case
सोनपुर हत्याकांड: पड़ोसियों ने किया बड़ा खुलासा, तीसरी पत्नी थी सरिता
nitish kumar
नीतीश कुमार को इन 4 यात्राओं ने बनाया जन-जन का नेता, अब 'समृद्धि यात्रा' पर हैं CM
manoj tiwari
मनोज तिवारी का नमक हराम नौकर! भोजपुरी एक्टर ने लगाई ऐसी जुगत कि रंगे हाथ धरा गया चोर
Dilip Jaiswal
'राजनीतिक रोटी ना सेंके', NEET छात्रा की मौत पर दिलीप जायसवाल ने विपक्ष को दी नसीहत
Lalu Yadav
RJD में पॉवर ट्रांसफर करेंगे लालू यादव! तेजस्वी बन सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मौत मामले में RJD विधायक राहुल कुमार के निशाने पर गिरिराज सिंह
Bhabiji Ghar Par Hain
टीवी शो के बाद अब सिनेमाघरों में 'भाभीजी घर पर हैं', दिखेगा रवि किशन का जलवा
Tejashwi Yadav
'अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों का...', CM नीतीश पर तेजस्वी का वार