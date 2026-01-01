'बांग्लादेशी हो...', भीड़ ने इतना पूछा और सुपौल के मोहम्मद मुर्शीद की मधुबनी में कर दी पिटाई

Madhubani News: मधुबनी में बांग्लादेशी होने के शक में मोहम्मद मुर्शीद की मॉब लिंचिंग की कोशिश घटना घटी है. घायल मुर्शीद का इलाज अस्पताल में चल रहा है. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.
Madhubani/मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले में सुपौल जिला निवासी एक मजदूर मोहम्मद मुर्शीद के साथ मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई. भीड़ की पिटाई से मजदूर की हालत गंभीर हो गई. पीड़ित मोहम्मद मुर्शीद बताया कि करीब 50 लोगों ने बांग्लादेशी कहकर जमकर की मारपीट और मॉब लिंचिंग की कोशिश किया. वहीं, राजनगर थाना में मामला दर्ज हुआ है.
दरअसल, पीड़ित की पहचान सुपौल जिला के वीरपुर थाना के शंकरपुर गांव निवासी मुर्शीद आलम पिता अब्दुल मोहम्मद मुर्शीद के तौर पर हुई है. मोहम्मद मुर्शीद मजदूरी के सिलसिले में मधुबनी आए हुए थे, जहां कुछ लोगों ने उन्हें घेरकर बेरहमी से पीटा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.
पीड़ित ने बताया कि रात में दुकान से सामान लाने गए थे, तभी कुछ लोग पहुंचे और बांग्लादेशी बोलकर मारपीट करने लगे. करीब 50 की संख्या में युवकों ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. करीब तीन किलोमीटर तक दौड़ाकर जमकर पीटा और काली मंदिर पर ले जाकर बलि चढ़ाने की बात बोल रहे थे. फिर सभी लोग सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ कर भाग निकले.
वहीं, इस घटना को लेकर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने बयान जारी किया है. आदिल हसन ने कहा कि किसी भारतीय नागरिक को बांग्लादेशी बताकर पीटना कानून व्यवस्था की विफलता और मानवता पर हमला है. उन्होंने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की है. फिलहाल, पीड़ित का इलाज चल रहा है.
रिपोर्ट: बिंदू भूषण
