Benipatti Vidhan Sabha Seat: बेनीपट्टी में बीजेपी-कांग्रेस में होती है उठा-पटक, क्या इस बार फिर से लहराएगा भगवा?
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2876922
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

Benipatti Vidhan Sabha Seat: बेनीपट्टी में बीजेपी-कांग्रेस में होती है उठा-पटक, क्या इस बार फिर से लहराएगा भगवा?

Benipatti Vidhan Sabha Chunav: बीजेपी इस बार भी विनोद नारायण झा पर दांव खेल सकती है. वहीं ये देखना अहम होगा कि कांग्रेस क्या इस बार भी भावना झा पर ही भरोसा करेगी या फिर कोई दूसरा उम्मीदवार तलाशेगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 12, 2025, 08:13 AM IST

Trending Photos

बेनीपट्टी विधानसभा सीट
बेनीपट्टी विधानसभा सीट

Benipatti Assembly Seat Profile: जब बात मिथिला क्षेत्र की राजनीति की होती है, तो बेनीपट्टी विधानसभा सीट का नाम प्रमुखता से लिया जाता है. यह सीट बिहार के मधुबनी जिले में आती है और मधुबनी संसदीय क्षेत्र में आती है. जानकारी के मुताबिक, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र का नाम 'महारानी बेनी' के नाम पर रखा गया है. यह सीट शहरी नहीं, बल्कि पूरी तरह ग्रामीण है और अधिकांश मतदाता किसान, छोटे व्यापारी या सरकारी योजनाओं पर निर्भर श्रमिक वर्ग से आते हैं. भौगोलिक रूप से बेनीपट्टी बिहार के उत्तरी हिस्से में स्थित है और नेपाल सीमा तथा हिमालय की तराई के निकट है. इसके पास से बागमती नदी बहती है और कई छोटी नदियां भी हैं. नेपाली नदियों में हर साल आने वाली बाढ़ से यह क्षेत्र काफी प्रभावित होता है. 

सियासी इतिहास

बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 1951 में हुई थी और तब से अब तक यहां 17 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. इनमें कांग्रेस ने 6 बार जीत दर्ज की है. CPI को 4 बार सफलता मिली है. तो वहीं बीजेपी, जेडीयू और निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो-दो बार यह सीट जीती है. एक बार राजद को भी सफलता मिली है. 2010 तक यह सीट कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच घूमती रही, लेकिन उसके बाद से दो बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की है. पिछले चुनाव में बीजेपी के विनोद नारायण झा ने कांग्रेस की सिटिंग विधायक भावना झा को शिकस्त दी थी. जबकि 2015 में भावना झा ने विनोद नारायण को धूल चटाई थी. 

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025: राजनगर के राजा तो 'राम' ही हैं! पिछले 3 चुनावों के परिणाम देख लें

जातीय समीकरण 

मतदाता बदलाव को लेकर सतर्क रहते हैं लेकिन जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे नतीजों को तेजी से प्रभावित करते हैं. इस सीट पर अब तक हुए 17 चुनावों में से 11 बार ब्राह्मण नेताओं ने जीत हासिल की है, जो इस जाति की निर्णायक भूमिका को दर्शाता है. वहीं यादव मतदाताओं की आबादी भी इस सीट पर लगभग 10 फीसदी है. मुस्लिम आबादी 16 फीसदी के करीब है. बेनीपट्टी विधानसभा सीट के नतीजे तय करने में पासवान और रविदास समाज के वोटरों की भी अहम भूमिका रहती है. कुल मिलाकर इस सीट के जातीय समीकरण ऐसे हैं कि कोई भी दल अपनी जीत सुनिश्चित होने का दावा नहीं कर सकता है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Benipatti Assembly Seatbihar chunav 2025Madhubani News

Trending news

Bihar Weather
Weather: उत्तर से दक्षिण तक बिहार के इन 8 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी
bihar flood
बिहार में बाढ़ से 17 लाख आबादी प्रभावित, CM नीतीश आज ले सकते हैं राहत कार्य का जायजा
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर के NH-28 पर दिखा रफ्तार का कहर! आपस में टकराए तीन ट्रक, चालक घायल
Bihar News
स्वतंत्रता दिवस, चेहल्लुम और जन्माष्टमी पर बिहार पुलिस हाई अलर्ट, डीजे पर बैन
Rani Chatterjee
रानी चटर्जी ने दिखाई 'इमरती दीदी' की झलक, गुलाबी साड़ी में आईं नजर
Godda news
गोड्डा पुलिस ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर दिया जवाब, कहा- फर्जी नहीं था मुठभेड़
Kaimur News
कन्या विद्यालय को बॉयज स्कूल में मर्ज करने पर बवाल, छात्राओं ने किया विरोध
Madhepura news
मधेपुरा में 60 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस
Begusarai News
बाढ़ बना काल! पानी में डूबने से एक मासूम की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
Garhwa News
गढ़वा में राखी के मौके पर दो अलग-अलग जगह डैम और तालाब में डूबने से दो लोगों की मौत
;