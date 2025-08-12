Benipatti Vidhan Sabha Seat: बेनीपट्टी में बीजेपी-कांग्रेस में होती है उठा-पटक, क्या इस बार फिर से लहराएगा भगवा?

Benipatti Assembly Seat Profile: जब बात मिथिला क्षेत्र की राजनीति की होती है, तो बेनीपट्टी विधानसभा सीट का नाम प्रमुखता से लिया जाता है. यह सीट बिहार के मधुबनी जिले में आती है और मधुबनी संसदीय क्षेत्र में आती है. जानकारी के मुताबिक, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र का नाम 'महारानी बेनी' के नाम पर रखा गया है. यह सीट शहरी नहीं, बल्कि पूरी तरह ग्रामीण है और अधिकांश मतदाता किसान, छोटे व्यापारी या सरकारी योजनाओं पर निर्भर श्रमिक वर्ग से आते हैं. भौगोलिक रूप से बेनीपट्टी बिहार के उत्तरी हिस्से में स्थित है और नेपाल सीमा तथा हिमालय की तराई के निकट है. इसके पास से बागमती नदी बहती है और कई छोटी नदियां भी हैं. नेपाली नदियों में हर साल आने वाली बाढ़ से यह क्षेत्र काफी प्रभावित होता है.

सियासी इतिहास

बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 1951 में हुई थी और तब से अब तक यहां 17 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. इनमें कांग्रेस ने 6 बार जीत दर्ज की है. CPI को 4 बार सफलता मिली है. तो वहीं बीजेपी, जेडीयू और निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो-दो बार यह सीट जीती है. एक बार राजद को भी सफलता मिली है. 2010 तक यह सीट कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच घूमती रही, लेकिन उसके बाद से दो बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की है. पिछले चुनाव में बीजेपी के विनोद नारायण झा ने कांग्रेस की सिटिंग विधायक भावना झा को शिकस्त दी थी. जबकि 2015 में भावना झा ने विनोद नारायण को धूल चटाई थी.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025: राजनगर के राजा तो 'राम' ही हैं! पिछले 3 चुनावों के परिणाम देख लें

जातीय समीकरण

मतदाता बदलाव को लेकर सतर्क रहते हैं लेकिन जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे नतीजों को तेजी से प्रभावित करते हैं. इस सीट पर अब तक हुए 17 चुनावों में से 11 बार ब्राह्मण नेताओं ने जीत हासिल की है, जो इस जाति की निर्णायक भूमिका को दर्शाता है. वहीं यादव मतदाताओं की आबादी भी इस सीट पर लगभग 10 फीसदी है. मुस्लिम आबादी 16 फीसदी के करीब है. बेनीपट्टी विधानसभा सीट के नतीजे तय करने में पासवान और रविदास समाज के वोटरों की भी अहम भूमिका रहती है. कुल मिलाकर इस सीट के जातीय समीकरण ऐसे हैं कि कोई भी दल अपनी जीत सुनिश्चित होने का दावा नहीं कर सकता है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!