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Krishna Bhushan Murder: कृष्ण भूषण के गांव पहुंचा शव, अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे तमाम प्रशासनिक अधिकारी

Madhubani News: भागलपुर के EO कृष्ण भूषण कुमार की मंगलवार (28 अप्रैल) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात की जानकारी मिलते ही मुहल्ले में मातम छा गया. घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने वाले पहुंच रहे हैं और परिजनों को ढांढस दे रहे हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 29, 2026, 12:35 PM IST

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पीड़ित परिजन
पीड़ित परिजन

Krishna Bhushan Murder Case: भागलपुर ज‍िले के अजगैबीनाथ धाम (सुल्‍तानगंज) के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की मंगलवार (28 अप्रैल) की शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वह मधुबनी जिला के नगर थाना क्षेत्र के गदियानी मुहल्ला के रहने वाले थे. आज (बुधवार, 29 अप्रैल) उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा. गांव में कृष्ण भूषण का शव पहुंचते ही चीख-पुकार मच गई. वहीं प्रशासनिक अधिकारी लगातार उनके आवास पर मौजूद हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे हुए है. 

मंगलवार को बेखौफ अपराधियों ने सुल्तानगंज नगर पंचायत कार्यालय में घुसकर कृष्ण भूषण कुमार को टारगेट करके अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें उनको कई गोलियां लगीं थीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी. इस घटना में एक अन्य कर्मचारी को गोली लगी थी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. वारदात की जानकारी मिलते ही मुहल्ले में मातम छा गया. घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने वाले पहुंच रहे हैं और परिजनों को ढांढस दे रहे हैं. 

ये भी पढ़ें- नवादा: अपहृत होटल संचालक को पुलिस ने 12 घंटे में सुरक्षित बचाया, एक किडनैपर्स धराया

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बता दें कि मृतक कृष्ण भूषण कुमार की करीब तीन वर्ष पहले उनकी शादी मोतिहारी में हुई थी. उनके ससुराल पक्ष के अधिकांश सदस्य मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर में रहते हैं. पारिवारिक जीवन भी सुखमय चल रहा था और उनकी छह महीने की एक बेटी है. वे चार भाइयों में दूसरे नम्बर पर थे. उनकी माता सीमा देवी और पिता रामचंद्र साह का पहले ही निधन हो चुका है. ग्रामीणों ने बताया कि वे बचपन से मेधावी छात्र थे और मधुबनी में ही उनकी पढ़ाई-लिखाई हुई थी. 

इसी वर्ष फरवरी में सुल्तानगंज नगर परिषद ने बेस्ट अकाउंट्स प्रैक्टिस अवार्ड में देशभर में पहला स्थान हासिल किया था. इस उपलब्धि के लिए कृष्णा भूषण कुमार को दिल्ली में सम्मानित किया गया था. उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ भागलपुर बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया था. लोगों ने हत्या में शामिल ठेकेदार सफेदपोशों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. मामले की सीबीआई और न्यायिक जांच की मांग कर दोषियों को फांसी की सजा की मांग की है. उधर कृष्ण भूषण हत्याकांड के मास्टरमाइंड रामधनी यादव का एनकाउंटर कर दिया गया है. पुलिस ने उसे 12 घंटे के अंदर मुठभेड़ में मारा गिराया है. 

रिपोर्ट- बिंदू भूषण

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