मैथिली ठाकुर को बड़ा झटका, बीजेपी ने विनोद नारायण झा पर ही जताया भरोसा

भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आते ही लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बड़ा झटका लगा है. मैथिली ठाकुर को पार्टी ने मौका नहीं दिया है और बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा को फिर से मैदान में उतारा है. इससे पहले चर्चा थी कि मैथिली ठाकुर भाजपा की सदस्यता ले सकती हैं और पार्टी उन्हें बेनीपट्टी से चुनाव मैदान में प्रत्याशी बना सकती है. इस बारे में मैथिली ठाकुर ने कहा कि मैं बिहार आती रहती हूं. बिहार में मेरा घर है और लोगों से मिलती रहती हूं. भाजपा की पहली लिस्ट में मौका न मिलने के सवाल पर मैथिली ठाकुर ने कहा कि चुनाव लड़ने को लेकर कोई बात नहीं है. मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है. पार्टी जो आदेश देगी, मैं उसको मानूंगी.

 

