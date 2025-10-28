पीके ने मुस्लिम युवक को मंदिर में करवाया प्रवेश, अब मचा बवाल

Bihar Chunav 2025: बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाला है. वही, उससे पहले प्रशांत किशोर ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. प्रशांत किशोर ने 26 अक्टूबर को करीब 8 बजे शाम में मधुबनी जिले के 4 विधानसभा में रोड शो किए थे. रोड शो के दौरान मिथिलांचल का देवघर कहे जाने वाले बिस्फी विधानसभा क्षेत्र स्थित कपिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर पहुंचे. मंदिर पहुंच कर उन्होंने अपने 4 प्रत्याशियों के साथ पूजा-अर्चना की. उस दौरान पीके के साथ बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के उम्मीदवार परवेज आलम भी मंदिर के गर्भ गृह में पहुंच कर पूजा अर्चना किया.

मंदिर का शुद्धिकरण

पूजा के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे मंदिर प्रशासन के मुख्य पुजारी ने विरोध प्रकट जताया. साथ ही, मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना कर मंदिर का शुद्धिकरण भी किया गया. मंदिर के मुख्य पुजारी संतोष कुमार ने प्रशांत किशोर को चेतावनी देते हुए धमकाया भी. प्रशांत किशोर एक और नए विवाद में घिर गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो प्रशांत किशोर का नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में दर्ज है.

पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का पता 121 कालीघाट रोड, कोलकाता दर्ज है. ये वही जगह है जहां भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस (TMC) का मुख्यालय स्थित है. प्रशांत किशोर ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC के राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे. बिहार में प्रशांत किशोर का नाम सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज है. उनका पोलिंग स्टेशन मध्य विद्यालय, कोनार है. वही, पश्चिम बंगाल में उनका पोलिंग स्टेशन सेंट हेलेन स्कूल, रानी शंकरी लेन बताया जा रहा है.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण, मधुबनी