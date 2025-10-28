Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2978464
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

पीके ने मुस्लिम युवक को मंदिर में करवाया प्रवेश, अब मचा बवाल

जनसुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर नेता और कार्यकर्ता के साथ कपलेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे. मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान बेनीपट्टी प्रत्याशी परवेज आलम भी मंदिर के गर्भ गृह में पहुंचे. जिससे पुजारी और आसपास के लोगों में भारी आक्रोश. पुजारियों ने पंच गव्य और गंगाजल से पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 28, 2025, 02:34 PM IST

Trending Photos

पीके ने मुस्लिम युवक को मंदिर में करवाया प्रवेश, अब मचा बवाल
पीके ने मुस्लिम युवक को मंदिर में करवाया प्रवेश, अब मचा बवाल

Bihar Chunav 2025: बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाला है. वही, उससे पहले प्रशांत किशोर ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. प्रशांत किशोर ने 26 अक्टूबर को करीब 8 बजे शाम में मधुबनी जिले के 4 विधानसभा में रोड शो किए थे. रोड शो के दौरान मिथिलांचल का देवघर कहे जाने वाले बिस्फी विधानसभा क्षेत्र स्थित कपिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर पहुंचे. मंदिर पहुंच कर उन्होंने अपने 4 प्रत्याशियों के साथ पूजा-अर्चना की. उस दौरान पीके के साथ बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के उम्मीदवार परवेज आलम भी मंदिर के गर्भ गृह में पहुंच कर पूजा अर्चना किया.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

मंदिर का शुद्धिकरण
पूजा के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे मंदिर प्रशासन के मुख्य पुजारी ने विरोध प्रकट जताया. साथ ही, मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना कर मंदिर का शुद्धिकरण भी किया गया. मंदिर के मुख्य पुजारी संतोष कुमार ने प्रशांत किशोर को चेतावनी देते हुए धमकाया भी.  प्रशांत किशोर एक और नए विवाद में घिर गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो प्रशांत किशोर का नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में दर्ज है.

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का पता 121 कालीघाट रोड, कोलकाता दर्ज है. ये वही जगह है जहां भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस (TMC) का मुख्यालय स्थित है. प्रशांत किशोर ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC के राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे. बिहार में प्रशांत किशोर का नाम सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज है. उनका पोलिंग स्टेशन मध्य विद्यालय, कोनार है. वही, पश्चिम बंगाल में उनका पोलिंग स्टेशन सेंट हेलेन स्कूल, रानी शंकरी लेन बताया जा रहा है. 

रिपोर्ट: बिंदु भूषण, मधुबनी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' देखना बंद करें: केशव प्रसाद ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव के पहले चरण की सभी 121 सीटों पर किस-किस के बीच मुकाबला, यहां देखिए
bihar chunav 2025
पीके ने मुस्लिम युवक को मंदिर में करवाया प्रवेश, अब मचा बवाल
bihar chunav 2025
जंगलराज के अलावा रोजगार-पलायन पर बात क्यों नहीं करते: खेसारी लाल यादव
chhath puja 2025
छठ पूजा पर व्यापारियों की हुई बल्ले-बल्ले! 5000 हजार करोड़ से अधिक का हुआ व्यापार
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: छपरा में तेजस्वी, मुजफ्फरपुर में नीतीश जमकर चलेंगे शब्दों के बाण
bihar chunav 2025
RJD प्रत्याशी के खिलाफ फूटा मुस्लिमों का गुस्सा, बैरंग लौटे, MY समीकरण की हिली नींव!
Nalanda News
हादसे से दहला छठ घाट! नहाने गए 5 लोग डूबे, 3 की मौत, 1 की तलाश जारी, एक तैर कर निकला
bihar chunav 2025
महागठबंधन आज खोलेगा अपने वादों का पिटारा, इन मुद्दों पर हो सकता है बड़ा फोकस
Bihar Weather
बिहार पर भी मंडरा रहा 'मोंथा तूफान' का साया! मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी