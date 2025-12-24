चारों ओर धुआं ही धुआं! मधुबनी बस स्टैंड में सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ लाखों का नुकसान

बिहार में अलग–अलग जगहों पर भीषण आगजनी की घटनाओं ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. मधुबनी और सारण जिले के दिघवारा में हुई अगलगी की घटनाओं में दर्जनों दुकानें जलकर राख हो गईं, जबकि लाखों से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है. मधुबनी में जहां बस स्टैंड में आग लगने से एक बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं दिघवारा में प्रसिद्ध अम्बिका भवानी मंदिर के पास दुकानों में आग से कारोबारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा. दोनों ही मामलों में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

मधुबनी बस स्टैंड में आग

मधुबनी नगर थाना क्षेत्र स्थित बस स्टैंड में बुधवार रात करीब साढ़े तीन बजे अचानक आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि बस स्टैंड में मौजूद करीब दो दर्जन दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं. आग की चपेट में एक बस और एक ऑटो भी आ गया. दुकानों में रखे गैस सिलेंडर फटने से आसपास के घरों में सो रहे लोग दहशत में जाग गए और बच्चों को लेकर घरों से बाहर भागकर जान बचाई. इस घटना में करीब 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.

बस चालक गंभीर घायल

आग लगी बस को हटाने के दौरान बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना से आक्रोशित पीड़ितों ने मालगोदाम रोड को जाम कर आगजनी और प्रदर्शन किया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर सड़क जाम हटाने का प्रयास किया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बस स्टैंड की जमीन महाराजा दरभंगा ट्रस्ट की है और वर्चस्व को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. पूर्व में फायरिंग और झड़प की घटनाएं भी हो चुकी हैं, ऐसे में लोगों ने इस आगजनी को साजिश करार दिया है.

दिघवारा में अम्बिका भवानी मंदिर के पास दुकानों में लगी आग

दूसरी ओर, सारण जिले के दिघवारा में मां अम्बिका भवानी मंदिर के दक्षिणी हिस्से में स्थित खिलावना मार्केट में भीषण आग लग गई. देर रात लगी इस आग में दर्जनभर से अधिक दुकानें जलकर राख हो गईं और लाखों रुपये का नुकसान हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और दोनों घटनाओं में जांच जारी है.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण (मधुबनी), राकेश कुमार सिंह (छपरा)