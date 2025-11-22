Bihar Politics: नई सरकार में मिथिलांचल की हिस्सेदारी कम, मैथिल ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व न मिलने पर बढ़ी राजनीतिक चर्चा

बिहार की नई सरकार में मंत्रिमंडल बनने के बाद मिथिलांचल को मिले कम प्रतिनिधित्व ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. विपक्ष का आरोप है कि मैथिल ब्राह्मण समुदाय को पूरी तरह अनदेखा किया गया है. राजनीतिक विश्लेषक भी इस कम प्रतिनिधित्व को असंतुलित मान रहे हैं.
Trending Photos
बिहार में नई सरकार और नया मंत्रिमंडल बन चुका है. विभागों का बंटवारा भी पूरा हो गया है, लेकिन इसके बाद राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा मिथिलांचल को मिले प्रतिनिधित्व की हो रही है. विपक्ष का आरोप है कि इस बार मिथिलांचल को उसका उचित हिस्सा नहीं दिया गया. साथ ही मैथिल ब्राह्मण समुदाय को कैबिनेट में लगभग नजरअंदाज कर दिया गया है. इसी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष कैबिनेट विस्तार में इस स्थिति में सुधार की उम्मीद जता रहा है.
प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस नेता का कहना है कि, 'इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत मिला और मिथिलांचल के मतदाताओं ने भी एनडीए उम्मीदवारों को व्यापक समर्थन दिया. इसके बावजूद इस क्षेत्र से मंत्रियों की संख्या काफी कम रखी गई है. विरोधी दलों का कहना है कि हमेशा से मिथिलांचल को कैबिनेट में उचित भागीदारी मिलती रही है और मैथिल ब्राह्मण समुदाय की भी उपस्थिति रहती थी, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट है'.
विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक विश्लेषकों का भी समर्थन मिल रहा है. विश्लेषक अरुण पांडेय का कहना है कि मिथिलांचल से पहले पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता था, लेकिन इस बार न केवल संख्या कम है बल्कि एक भी मंत्री मैथिल ब्राह्मण समुदाय से नहीं है. उनके अनुसार, इस क्षेत्र ने सरकार को मजबूत समर्थन दिया था, ऐसे में कम प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष स्वाभाविक है.
सत्तारूढ़ दल की ओर से बेनीपट्टी के भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने माना कि मैथिल ब्राह्मण को इस बार प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है. हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि कैबिनेट विस्तार होने पर इस कमी को पूरा करने पर विचार किया जाएगा. उनका कहना है कि क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है.
इस बार की सबसे बड़ी चर्चा यह है कि मंत्रिमंडल में मिथिलांचल का प्रभाव घटा है जबकि मुंगेर प्रमंडल का दबदबा बढ़ गया है. मुंगेर से पांच मंत्रियों को शामिल किया गया है, जबकि मिथिलांचल को इस अनुपात में स्थान नहीं मिला. मधुबनी और दरभंगा दोनों जिलों में 10-10 विधानसभा सीटें होने के बावजूद केवल दो नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली है. मधुबनी से भाजपा के अरुण शंकर प्रसाद और दरभंगा से मदन सहनी को शामिल किया गया है, लेकिन इनमें से कोई भी मैथिल ब्राह्मण नहीं हैं. पिछली सरकार में मधुबनी से दो और दरभंगा से तीन मंत्री थे, ऐसे में इस बार की स्थिति को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ी है. चर्चा यह भी है कि मिथिलांचल की राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ रही है.
रिपोर्ट- रजनीश