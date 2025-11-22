Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3014382
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

Bihar Politics: नई सरकार में मिथिलांचल की हिस्सेदारी कम, मैथिल ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व न मिलने पर बढ़ी राजनीतिक चर्चा

बिहार की नई सरकार में मंत्रिमंडल बनने के बाद मिथिलांचल को मिले कम प्रतिनिधित्व ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. विपक्ष का आरोप है कि मैथिल ब्राह्मण समुदाय को पूरी तरह अनदेखा किया गया है. राजनीतिक विश्लेषक भी इस कम प्रतिनिधित्व को असंतुलित मान रहे हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 22, 2025, 05:27 PM IST

Trending Photos

नई सरकार में मिथिलांचल की हिस्सेदारी कम
नई सरकार में मिथिलांचल की हिस्सेदारी कम

बिहार में नई सरकार और नया मंत्रिमंडल बन चुका है. विभागों का बंटवारा भी पूरा हो गया है, लेकिन इसके बाद राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा मिथिलांचल को मिले प्रतिनिधित्व की हो रही है. विपक्ष का आरोप है कि इस बार मिथिलांचल को उसका उचित हिस्सा नहीं दिया गया. साथ ही मैथिल ब्राह्मण समुदाय को कैबिनेट में लगभग नजरअंदाज कर दिया गया है. इसी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष कैबिनेट विस्तार में इस स्थिति में सुधार की उम्मीद जता रहा है.

प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस नेता का कहना है कि, 'इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत मिला और मिथिलांचल के मतदाताओं ने भी एनडीए उम्मीदवारों को व्यापक समर्थन दिया. इसके बावजूद इस क्षेत्र से मंत्रियों की संख्या काफी कम रखी गई है. विरोधी दलों का कहना है कि हमेशा से मिथिलांचल को कैबिनेट में उचित भागीदारी मिलती रही है और मैथिल ब्राह्मण समुदाय की भी उपस्थिति रहती थी, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट है'.

विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक विश्लेषकों का भी समर्थन मिल रहा है. विश्लेषक अरुण पांडेय का कहना है कि मिथिलांचल से पहले पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता था, लेकिन इस बार न केवल संख्या कम है बल्कि एक भी मंत्री मैथिल ब्राह्मण समुदाय से नहीं है. उनके अनुसार, इस क्षेत्र ने सरकार को मजबूत समर्थन दिया था, ऐसे में कम प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष स्वाभाविक है.

Add Zee News as a Preferred Source

सत्तारूढ़ दल की ओर से बेनीपट्टी के भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने माना कि मैथिल ब्राह्मण को इस बार प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है. हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि कैबिनेट विस्तार होने पर इस कमी को पूरा करने पर विचार किया जाएगा. उनका कहना है कि क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है.

इस बार की सबसे बड़ी चर्चा यह है कि मंत्रिमंडल में मिथिलांचल का प्रभाव घटा है जबकि मुंगेर प्रमंडल का दबदबा बढ़ गया है. मुंगेर से पांच मंत्रियों को शामिल किया गया है, जबकि मिथिलांचल को इस अनुपात में स्थान नहीं मिला. मधुबनी और दरभंगा दोनों जिलों में 10-10 विधानसभा सीटें होने के बावजूद केवल दो नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली है. मधुबनी से भाजपा के अरुण शंकर प्रसाद और दरभंगा से मदन सहनी को शामिल किया गया है, लेकिन इनमें से कोई भी मैथिल ब्राह्मण नहीं हैं. पिछली सरकार में मधुबनी से दो और दरभंगा से तीन मंत्री थे, ऐसे में इस बार की स्थिति को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ी है. चर्चा यह भी है कि मिथिलांचल की राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ रही है.

रिपोर्ट- रजनीश

TAGS

Bihar NewsBihar politics

Trending news

Bihar News
Bihar Politics: नई सरकार में मैथिल ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व न मिलने पर बढ़ी चर्चा
Samrat Chaudhary
सम्राट चौधरी ने संभाली गृह विभाग की कमान, कहा- अपराधियों के लिए बिहार में जगह नहीं
Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलने पर सियासत तेज, मांझी और अशोक चौधरी ने बताया सही
JDU leader Neeraj
'गंगा में डुबकी लगाते तो कुछ पाप धुल जाते', नीरज कुमार ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Dilip Jaiswal
'जल्द ही एक बड़ी टूट देखेंगे', दिलीप जायसवाल ने 'इंडी' गठबंधन पर किया कटाक्ष
Dhanbad News
धनबाद में ED की कार्रवाई का दूसरा दिन, अनिल गोयल के तेतुलिया प्लांट में छापेमारी जार
Asaduddin Owaisi
अररिया में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, कहा- यूपी चुनाव में भी पूरी ताकत से उतरेंगे
Jharkhand
Jharkhand: टोटो के ऊपर पलटा लौह अयस्क से लदा डम्पर, तीन की दर्दनाक मौत
Sitamarhi News
Sitamarhi: प्रतिबंधित मीट ले जा रहे व्यक्ति को लोगों ने बनाया बंधक, जानें पूरा मामला
Bihar News
क्या होता है हाफ एनकाउंटर? बिहार में हो गया शुरू, जानें सबकुछ