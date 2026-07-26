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मधुबनी में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, अंधाधुंध गोलीबारी और ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश

मधुबनी में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया. इस दौरान अंधाधुंध गोलीबारी और ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश भी की गई. फिलहाल, गांव में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 26, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:38 PM IST
मधुबनी में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, अंधाधुंध गोलीबारी और ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश
Image Credit: मधुबनी में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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