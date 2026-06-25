घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी SDPO अमित कुमार और स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया प्रेम प्रसंग में हत्या की बात आई है, पुलिस मामले में आरोपी लड़की और उसके परिजन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. परिजनों के आरोप के आधार पर पुलिस प्रेम प्रसंग समेत अन्य बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है. इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़के की प्रेमिका और उसके दो भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. इधर इस खौफनाक वारदात के बाद से पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.