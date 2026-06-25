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गांव की लड़की से प्रेम करता था पुलिंदर, पेड़ पर लटका मिला शव, कटा मिला प्राइवेट पार्ट

Madhubani News: पुलिंदर को पिछले कई दिनों से जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थीं, जिससे वह काफी परेशान था. मां का आरोप है कि रात करीब 12 बजे लड़की के परिवार वालों ने ही उसे मिलने के लिए बुलाया और साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 25, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:35 PM IST
गांव की लड़की से प्रेम करता था पुलिंदर, पेड़ पर लटका मिला शव, कटा मिला प्राइवेट पार्ट
Image Credit: (Z News) मधुबनी में पेड़ से लटका मिला युवक का शवSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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