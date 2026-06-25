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मधुबनी और दरभंगा जिले के सीमावर्ती इलाके से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग की कीमत एक युवक को जान देकर चुकानी पड़ी. मृतक कि पहचान दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव निवासी पुलिंदर पासवान के तौर पर हुई है. गुरुवार सुबह शव बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के भंगीडीह गांव के तालाब के किनारे पेड़ से लटका हुआ बरामद हुआ. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. युवक की हत्या में क्रूरता और बर्बरता की सारी हदें पार की गई है. युवक का गला दबाने का जख्म है, युवक के प्राइवेट पार्ट पर भी हमला कर क्षत-विक्षत कर दिया. इसके अलावा मृतक के दोनों पैरों पर गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं.
पुलिंदर पासवान पेशे से राजमिस्त्री था और मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. वह तीन बहनों और दो भाइयों में सबसे बड़ा था. मृतक की मां जानकी देवी ने बताया कि रात करीब 10 बजे पुलिंदर अपनी बहन से फोन पर बात कर रहा था. बातचीत खत्म होने के ठीक बाद वह किसी काम से घर से बाहर निकला, लेकिन रात में वापस नहीं लौटा. परिजन रातभर उसकी तलाश करते रहे और सुबह उसका शव घर से महज कुछ दूरी पर पेड़ से लटका मिला.
मृतक की मां जानकी देवी ने गांव की ही एक लड़की के परिजनों पर हत्या का सीधा आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि पुलिंदर का गांव की ही एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. लड़की की शादी कहीं और तय हो चुकी थी, जिसके बाद से दोनों का मिलना-जुलना कम हो गया था और पुलिंदर ज्यादातर घर पर ही रहता था.
परिजनों का आरोप है कि लड़की के घरवालों को इस अफेयर की भनक लग गई थी. पुलिंदर को पिछले कई दिनों से जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थीं, जिससे वह काफी परेशान था. मां का आरोप है कि रात करीब 12 बजे लड़की के परिवार वालों ने ही उसे मिलने के लिए बुलाया और साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी. साक्ष्य छुपाने और आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को घर से करीब एक किलोमीटर दूर बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के एक बगीचे में पेड़ से लटका दिया.
घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी SDPO अमित कुमार और स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया प्रेम प्रसंग में हत्या की बात आई है, पुलिस मामले में आरोपी लड़की और उसके परिजन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. परिजनों के आरोप के आधार पर पुलिस प्रेम प्रसंग समेत अन्य बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है. इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़के की प्रेमिका और उसके दो भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. इधर इस खौफनाक वारदात के बाद से पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण