Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3120257
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

सकरी और रैयाम में सहकारी चीनी मिलों की तैयारी पूरी, जानिए कब शुरू होगा उत्पादन

Bihar News: पटना के दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मधुबनी जिले के सकरी और दरभंगा के रैयाम में बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने का रास्ता साफ हो चुका है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 23, 2026, 08:36 PM IST

Trending Photos

चीनी मिलों के शुरू होने से रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे: मंत्री (File Photo)
चीनी मिलों के शुरू होने से रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे: मंत्री (File Photo)

पटना/Patna: मधुबनी जिले के सकरी और दरभंगा के रैयाम में बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने का रास्ता साफ हो चुका है. इन दोनों स्थानों पर अब सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी. इसको लेकर बिहार सरकार का सहकारिता विभाग तेजी से काम कर रहा है. सोमवार को सहकारिता विभाग की तरफ से इन दोनों चीनी मिलों को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किया गया है. 

पटना के दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. सहकारिता विभाग की ओर से संयुक्त सचिव मो. अब्दुल रब खां और राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड नई दिल्ली की तरफ से उसके प्रबंध निदेशक प्रकाश नाईकनवारे ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किया है. कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा कि तत्काल सकरी और रैयाम में दो सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की जा रही है. 

उन्होंने कहा कि सहकारी चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों की सहकारी समिति बनेगी, जिसके माध्यम से किसानों को स्थानीय स्तर पर स्थायी बाजार उपलब्ध होगा. इससे गन्ना उत्पादकों को गन्ना का उचित मूल्य प्राप्त होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई पूंजी का संचार होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों चीनी मिलों के लिए बनेंगे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 
इस समझौते के तहत राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड सकरी और रैयाम में नई चीनी मिल की स्थापना के लिए संभाव्यता प्रतिवेदन और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करेगा. इसके अतिरिक्त अन्य परामर्शी सेवाएं भी उपलब्ध करायेगा. इस मौके पर बताया गया कि सकरी और रैयाम में गन्ना कॉम्पलेक्स का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें चीनी उत्पादन के साथ-साथ पावर जेनरेशन, इथेनॉल उत्पादन और कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) उत्पादन भी शामिल है.

वहीं, बंद पड़ी सकरी चीनी मिल में 30.848 एकड़ और रैयाम चीनी मिल में 68.176 एकड़ भूमि उपलब्ध है जिसे सहकारिता विभाग को हस्तांतरित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह, निबंधक, सहयोग समितियां रजनीश कुमार सिंह,अपर निबंधक, सहयोग समितियां विकास कुमार बरियार समेत कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें: चकिया चीनी मिल की जमीन बेचने के आदेश पर रोक, डीएम ने अपना ही आदेश लिया वापस!

TAGS

Bihar Newspatna news

Trending news

Bihar News
सकरी और रैयाम में सहकारी चीनी मिलों की तैयारी पूरी, जानिए कब शुरू होगा उत्पादन
CK Anil
तैयार हो जाइए! 17 अप्रैल से होगी डिजिटल काउंटिंग, जनगणना में पूछे जाएंगे 33 सवाल
JEE Main 2026
Jee Mains 2026: अल्पसंख्यक छात्रों का जेईई मेन 2026 में शानदार प्रदर्शन
JDU MP Sanjay Jha
'सीएम नीतीश ने काम किया, लेकिन...', संजय झा ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
holi special bus
प्रवासी बिहारियों को राहत, 4 राज्यों के लिए 118 एसी बसों का परिचालन शुरू
Bihar News
नया बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार देगी ₹10 लाख, आधा पैसा माफ! जानें आवेदन का तरीका
Bhojpuri news
'ये रेट बताएगा मेरा?' भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय ने स्टेज पर एंकर को चप्पल से मारा
Motihari News
चकिया चीनी मिल की जमीन बेचने के आदेश पर रोक, डीएम ने अपना ही आदेश लिया वापस!
Patna road accident
पटना सिटी में तेज रफ्तार का कहर: स्कूटी सवार महिला दारोगा गंभीर रूप से घायल
Motihari News
देह व्यापार की मंडी का काला सच: फीते से नापी जाती है देह, 400 करोड़ का घिनौना खेल!