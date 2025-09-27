मधुबनी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिले को दीं 8328 करोड़ की योजनाओं की सौगात

Nitish Kumar Madhubani Visit: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड के परसाही सिरसिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लाभुक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 8328 करोड़ रुपये की लागत से 25 विकास योजनाओं का शिलान्यास और 81 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत से 6 योजनाओं का उद्घाटन किया. कार्यक्रम में जदयू कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, शिला मंडल, झंझारपुर सांसद सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है 7832 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का विस्तारीकरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण. इसके पूरा होने पर सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और हजारों किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने 293 करोड़ 96 लाख रुपये की लागत से 2-लेन शोल्डर सहित रिंग रोड निर्माण का भी शिलान्यास किया. इसके साथ ही दुर्गापट्टी, तमरिया, सालपुर, बसुआरा और बोरहट्टा में विद्युत शक्ति उपकेंद्र की स्थापना होगी, जिस पर लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

इस मौके पर 70 करोड़ 72 लाख की लागत से 9 योजनाओं का शिलान्यास और 9 करोड़ 18 लाख की लागत से 6 योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया. इनमें बटोला और पटपटी में विद्युत उपकेंद्र, बेनीपट्टी में आपातकालीन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केंद्र और लौरिया-फुलपरास पावर ग्रिड से जुड़ी हाई टेंशन लाइन जैसी परियोजनाएं शामिल हैं.

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली के क्षेत्र में नई पहचान दी है. उन्होंने कहा कि 2005 से पहले राज्य गुंडाराज और अराजकता के लिए जाना जाता था, लेकिन अब विकास की नई कहानी लिखी जा रही है. उन्होंने अपील की कि जनता एक बार फिर से उनकी सरकार बनाए ताकि विकास की रफ्तार और तेज हो सके.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सीधे लाभुकों से संवाद किया और उनकी समस्याएं व सुझाव सुने. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं हर गरीब, किसान और महिला तक पहुंचाने का प्रयास जारी है. जीविका दीदियों का विशेष अभिनंदन भी इस अवसर पर किया गया.

कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. जिला प्रशासन ने यातायात, पेयजल, चिकित्सा और बिजली आपूर्ति की विशेष व्यवस्था की थी. पूरे इलाके में उत्साह और उमंग का माहौल था और लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना और मधुबनी रिंग रोड जैसे बड़े प्रोजेक्ट से जिले की तस्वीर बदल जाएगी. किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी और यातायात सुगम होगा. लोगों ने उम्मीद जताई कि इन परियोजनाओं से मधुबनी का विकास एक नए मुकाम पर पहुंचेगा.

