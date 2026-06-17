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Madhubani News: अतिक्रमण खाली कराने पहुंचे थे कोर्ट के अधिकारी, लोगों ने कार से खींचकर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

Madhubani News: बेनीपट्टी थाना के अधवारी गांव में पुलिस टीम के साथ कोर्ट के अधिकारी कब्जा खाली कराने पहुंचे थे, लेकिन वहां गृह स्वामी ने खुद को आग के हवाले कर दिया. जिससे पब्लिक भड़क गई और हमला कर दिया. गांव वालों ने कोर्ट कमिश्नर रत्नाकर झा को कार से खींचकर बाहर निकाला और दौड़ा-दौड़ाकर पीटा.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 17, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:30 PM IST
Madhubani News: अतिक्रमण खाली कराने पहुंचे थे कोर्ट के अधिकारी, लोगों ने कार से खींचकर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
Image Credit: अतिक्रमण खाली कराने पहुंची टीम पर हमला

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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