/Madhubani News: अतिक्रमण खाली कराने पहुंचे थे कोर्ट के अधिकारी, लोगों ने कार से खींचकर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

Madhubani Crime News: मधुबनी में कोर्ट के आदेश से अतिक्रमण खाली कराने पहुंची पुलिस टीम, मजिस्ट्रेट और कोर्ट के अधिकारियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. इस दौरान भीड़ ने कोर्ट कर्मी को कार से खींचकर निकाला और दौड़ा दौड़ा कर पीटा. घटना बेनीपट्टी थाना के अधवारी गांव की है. दरअसल, प्रशासन की ओर से जब घर खाली कराने की कार्रवाई शुरू की गई, तभी उक्त घर का स्वामी राजेंद्र ठाकुर ने आत्मदाह की कोशिश में खुद को आग लगा ली. वह खुद को आग लगाकर घर से बाहर निकला. राजेंद्र ठाकुर को जलता देख भीड़ उग्र हो गई और अधिकारियों पर टूट पड़ी. कई अधिकारी और पुलिस अधिकारी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन भाग रहे कोर्ट कमिश्नर रत्नाकर झा को लोगों ने कार से खींच लिया और जमकर पिटाई की.