/2 बच्चों की हत्या करने वाली मां और प्रेमी को कोर्ट ने दी फांसी की सजा, नदी में फेंकते वक्त पकड़े गए थे दोनों

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मधुबनी जिला के झंझारपुर एडीजे द्वितीय की कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला. मधुबनी में दो मासूम बच्चे की हत्या मामले में कोर्ट ने दी मां और प्रेमी को सजा-ए-मौत दी है. 10, जुलाई 2023 को घोघरडीहा थाना के किसनीपट्टी गांव में मां ने प्रेमी के साथ मासूम बेटे-बेटी की गला मरोड़ कर हत्या की थी. हत्या के बाद भुतही बलान नदी में शव को फेंकते समय लोगों ने दोनों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. अन्धरामठ थाना के नरही गांव निवासी प्रमोद साफी की पत्नी अपने प्रेमी जयप्रकाश मंडल के साथ दोनों बच्चों को लेकर फरार हुई थी.
दरअसल, झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के स्थापना के करीब 45 वर्ष में यह पहला मौका है, जब न्यायालय की तरफ से किसी अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की ओर से अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा सुनाते समय घटना को जघन्यत्तम श्रेणी का अपराध बताया गया.
घोघरडीहा थाना में घटना को लेकर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 4 जुलाई 2023 अंधरामठ थाना क्षेत्र के नरही गांव निवासी प्रमोद साफी की पत्नी अनीता देवी अपने दो मासूम बच्चे चार वर्षीय प्रिंस कुमार और डेढ़ वर्षीय बच्ची श्रृष्टि कुमारी को साथ लेकर अपने प्रेमी लौकही थाना क्षेत्र के धुनकी करियोत गांव निवासी जयप्रकाश मंडल के साथ फरार हो गई थी. दोनों घोघरडीहा स्थित एक रेस्टहाउस में बच्चों के साथ रुके थे.
इधर, घर से दो मासूम बच्चे के साथ लापता अनिता देवी को लेकर उसके पति और परिजन खोजबीन में जुटे थे. पति की ओर से स्थानीय थाना में गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराया गया था. इसी बीच 10 जुलाई को पति प्रमोद कुमार साफी को सूचना मिली कि घोघरडीहा में अनीता देवी और उसके प्रेमी जयप्रकाश मंडल ने मिलकर उनके दोनों मासूम बच्चे की गर्दन मरोड़कर निर्मम हत्या कर दी है. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को पकड़ लिया गया है, दोनों मासूम का शव भी बरामद कर लिया गया है. पति की शिकायत पर घोघरडीहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर दोनों हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
मामले की सुनवाई झंझारपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के कोर्ट में चल रही थी, सभी साक्ष्य और घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का बयान पुलिस की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. अपर लोक अभियोजक देवशंकर झा ने न्यायालय में सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हुए दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. वादी पति की ओर से वरीय अधिवक्ता जगदीश प्रसाद यादव ने भी हत्यारोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. न्यायालय ने इस घटना को जघन्य करार देते हुए दोनों आरोपी, मां और उसके प्रेमी को मृत्युदंड की सजा सुनाई. सजा का ऐलान होते ही न्यायविदों ने इसे न्याय की जीत बताया.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण