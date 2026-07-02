/2 बच्चों की हत्या करने वाली मां और प्रेमी को कोर्ट ने दी फांसी की सजा, नदी में फेंकते वक्त पकड़े गए थे दोनों

मामले की सुनवाई झंझारपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के कोर्ट में चल रही थी, सभी साक्ष्य और घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का बयान पुलिस की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. अपर लोक अभियोजक देवशंकर झा ने न्यायालय में सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हुए दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. वादी पति की ओर से वरीय अधिवक्ता जगदीश प्रसाद यादव ने भी हत्यारोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. न्यायालय ने इस घटना को जघन्य करार देते हुए दोनों आरोपी, मां और उसके प्रेमी को मृत्युदंड की सजा सुनाई. सजा का ऐलान होते ही न्यायविदों ने इसे न्याय की जीत बताया.