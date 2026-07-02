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2 बच्चों की हत्या करने वाली मां और प्रेमी को कोर्ट ने दी फांसी की सजा, नदी में फेंकते वक्त पकड़े गए थे दोनों

Madhubani News: मधुबनी में दो मासूम बच्चे की हत्या मामले में कोर्ट ने मां और प्रेमी को फांसी दी सजा दी. दोनों ने बच्चों की गला मरोड़ कर हत्या की थी. हत्या के बाद भुतही बलान नदी में शव को फेंकते समय लोगों ने दोनों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 02, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:35 PM IST
2 बच्चों की हत्या करने वाली मां और प्रेमी को कोर्ट ने दी फांसी की सजा, नदी में फेंकते वक्त पकड़े गए थे दोनों
Image Credit: (File Photo) 2 बच्चों की हत्या करने वाली मां और प्रेमी को कोर्ट ने दी फांसी की सजाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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