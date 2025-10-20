मधुबनी में दलित बालक आदित्य चौपाल की अपहरण के बाद हत्या, सरपंच समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

मधुबनी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां महादलित समुदाय के 13 वर्षीय आदित्य चौपाल का अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह वारदात अररिया संग्राम थाना क्षेत्र के पिपरौलिया गांव की है. आदित्य चौपाल, थाने में कार्यरत चौकीदार शिवू चौपाल का पुत्र था, 13 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे से लापता था. परिजनों ने 15 अक्टूबर को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

गुमशुदगी के बाद पुलिस जांच में जुटी थी, इसी बीच आदित्य के पिता के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 25 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई. धमकी दी गई कि पैसे नहीं देने पर बेटे की हत्या कर दी जाएगी. इसके बाद 19 अक्टूबर को धान के खेत से आदित्य का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया. शव की हालत देखकर गांव में मातम छा गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया.

मधुबनी के एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें मोहम्मद जिलानी, फैयाज और गुलनवाज शामिल हैं. जांच में पता चला कि गांव का सरपंच मोहम्मद जिलानी इस हत्या का मास्टरमाइंड है. जिलानी शराब और अन्य अवैध कारोबार में शामिल था और चौकीदार शिवू चौपाल पर सहयोग के लिए दबाव बना रहा था. विरोध मिलने पर उसने आदित्य के दोस्तों को 50 हजार रुपये का लालच देकर हत्या की साजिश रची. 14 अक्टूबर की रात आदित्य को खेलते-खेलते एक जर्जर भवन में ले जाकर हत्या कर दी गई और शव को धान के खेत में फेंक दिया गया.

आदित्य की हत्या से पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है. परिजन रो-रोकर बेहाल हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि आदित्य पढ़ाई में अच्छा था और सबका चहेता था. इस घटना ने गांव के लोगों के दिलों को झकझोर दिया है.

इस घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, "दिवाली से पहले बेरहमी से बुझा दिया गया एक दलित परिवार का चिराग. यह जिहादी घटना दिल दहला देने वाली है. पिपरौलिया के मोहम्मद फैयाज और उसके साथियों में इतनी हिम्मत कहां से आई? सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की गहराई से जांच होनी चाहिए."

गिरिराज सिंह के इस बयान पर राजद ने तीखी प्रतिक्रिया दी. राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि "गिरिराज सिंह जी सरकार आपकी है, फिर भी आप नरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं. बिहार में अपराधियों का बोलबाला है क्योंकि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है. अपराधियों को सत्तारूढ़ गठबंधन का संरक्षण मिल रहा है."

वहीं, भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि "कुछ लोग चुनावी माहौल बिगाड़ना चाहते हैं. मधुबनी की घटना पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, दोषियों को सख्त सजा मिलेगी. सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा."

जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि "नीतीश कुमार ने कानून के राज की स्थापना की है. कोई भी अपराध दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होती. प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है और किसी को संरक्षण नहीं दिया जा रहा."

घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी किसी भी दलित नेता या सामाजिक संगठन का प्रतिनिधि घटनास्थल पर नहीं पहुंचा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी जनप्रतिनिधियों की चुप्पी दुखद है.

