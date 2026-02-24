दरभंगा-फारबिसगंज डेमू को पलटाने की कोशिश: पटरी पर बिछाया गया था गाटर, इमरजेंसी ब्रेक ने बचाई सैकड़ों जान

Darbhanga Forbesganj Demu Train: दरभंगा से फारबिसगंज जा रही डेमू ट्रेन पलटने से बाल बाल बच गई. यह ट्रेन मधुबनी जिले के झंझारपुर जंक्शन से खुली और अगला स्टेशन तमुरिया के लिए रवाना हुई. वहीं, तमुरिया स्टेशन के पास पटरी का टुकड़ा रेल ट्रैक पर इस तरह से रखा गया था कि ट्रेन टकराने से डिरेल हो सकती थी. बताया जा रहा है कि डेमू ट्रेन के गुजरने से एक घंटा पहले माल गाड़ी गुजरी थी और माल गाड़ी गुजरने के बाद गाटर को ट्रैक पर रखा गया. पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए समस्तीपुर डीआरएम ने एक विशेष जांच टीम का गठन कर दिया है. डीआरएम की ओर से नियुक्त विशेष टीम में रेल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को रखा गया है. टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

समस्तीपुर मंडल के सहायक सुरक्षा आयुक्त ने घटनास्थल का जायजा लिया और स्टेशन मास्टर, गार्ड, लोको पायलट, लाइनमैन समेत अन्य कर्मियों से पूछताछ किया. साथ ही गाटर को भी देखा और गाटर लाने वाले संभावित रूट का भी जायजा लिया. वहीं, दरभंगा रेल थाने में मामला दर्ज कर रेल पुलिस अधिकारी तफ्तीश में जुट गए हैं. बताया जा रहा है कि संदेह के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि यह ट्रेन हादसा लोको पायलट की सूझबूझ से टला है. लोको पायलट के इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद कुछ मीटर पहले ट्रेन रुक गयी. काफी मशक्कत के बाद दर्जनों कर्मियों ने गाटर को ट्रैक से हटाया और फिर ट्रेन को गंतब्य के लिए रवाना किया.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण

यह भी पढ़ें: WATCH: झारखंड के जंगलों में क्रैश हुआ प्लेन, एयर एंबुलेंस में सवार थे 7 लोग