दरभंगा-फारबिसगंज डेमू को पलटाने की कोशिश: पटरी पर बिछाया गया था गाटर, इमरजेंसी ब्रेक ने बचाई सैकड़ों जान

Demu Train Accident: मधुबनी जिले में एक पैसेंजर ट्रेन को डिरेल की बड़ी साजिश नाकाम हो गई. उपद्रवियों ने ट्रैक पर साढ़े तीन मीटर का गाटर (पटरी) का टुकड़ा रखा था. लोको पायलट की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा टला और सैकड़ों लोगों की जान बच गई.

Feb 24, 2026

Darbhanga Forbesganj Demu Train: दरभंगा से फारबिसगंज जा रही डेमू ट्रेन पलटने से बाल बाल बच गई. यह ट्रेन मधुबनी जिले के झंझारपुर जंक्शन से खुली और अगला स्टेशन तमुरिया के लिए रवाना हुई. वहीं, तमुरिया स्टेशन के पास पटरी का टुकड़ा रेल ट्रैक पर इस तरह से रखा गया था कि ट्रेन टकराने से डिरेल हो सकती थी. बताया जा रहा है कि डेमू ट्रेन के गुजरने से एक घंटा पहले माल गाड़ी गुजरी थी और माल गाड़ी गुजरने के बाद गाटर को ट्रैक पर रखा गया. पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है. 

मामले की गंभीरता को देखते हुए समस्तीपुर डीआरएम ने एक विशेष जांच टीम का गठन कर दिया है. डीआरएम की ओर से नियुक्त विशेष टीम में रेल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को रखा गया है. टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है. 

समस्तीपुर मंडल के सहायक सुरक्षा आयुक्त ने घटनास्थल का जायजा लिया और स्टेशन मास्टर, गार्ड, लोको पायलट, लाइनमैन समेत अन्य कर्मियों से पूछताछ किया. साथ ही गाटर को भी देखा और गाटर लाने वाले संभावित रूट का भी जायजा लिया. वहीं, दरभंगा रेल थाने में मामला दर्ज कर रेल पुलिस अधिकारी तफ्तीश में जुट गए हैं. बताया जा रहा है कि संदेह के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. 

बता दें कि यह ट्रेन हादसा लोको पायलट की सूझबूझ से टला है. लोको पायलट के इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद कुछ मीटर पहले ट्रेन रुक गयी. काफी मशक्कत के बाद दर्जनों कर्मियों ने गाटर को ट्रैक से हटाया और फिर ट्रेन को गंतब्य के लिए रवाना किया. 

रिपोर्ट: बिंदु भूषण

