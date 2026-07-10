/मधुबनी में लूट की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम पर जानलेवा हमला, राइफल तोड़ी, 2 जवान जख्मी

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मधुबनी में 10 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार को डायल 112 पुलिस टीम पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया है. इस अटैक में दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि जवान की रायफल को भी हमलावरों तोड़ दिया. यहां पर पुलिस टीम लूटपाट की सूचना पर पहुंची थी. घटना बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बगवासा गांव की है.
दरअसल, पुलिस की 'डायल 112' टीम पर उस समय जानलेवा हमला किया गया, जब टीम एक व्यापारी के साथ हुई लूटपाट की सूचना पर फौरन कार्रवाई करने पहुंची थी. इस हमले में दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज बेनीपट्टी अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
बताया जा रहा है कि बगवासा गांव के व्यापारी मुकेश साह अपनी गाड़ी से सब्जी लाने के लिए समस्तीपुर जा रहे थे. रास्ते में उसी गांव के मोहम्मद अब्दुल्ला ने उन्हें रोक लिया और चाकू दिखाकर डराने-धमकाने का प्रयास किया. मुकेश का आरोप है कि आरोपी ने चाकू के बल पर 65 हजार नगदी छीन लिया. पीड़ित मुकेश वहां से भाग कर डायल 112 पुलिस को घटना की सूचना दी.
वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस टीम बगवासा गांव पहुंची. पुलिस टीम आरोपी के घर पहुंचकर पूछताछ करने का प्रयास कर रही थी. तभी आरोपी अब्दुल्ला ने पुलिस से वारंट की मांग करते हुए लोहे के रॉड से पुलिस टीम पर हमला बोल दिया. हमले में जवान मोहम्मद सद्दाम अली ने अपनी राइफल से हमला रोकने की कोशिश की, जिससे राइफल क्षतिग्रस्त हो गया. आरोपी ने रॉड से पुलिसकर्मी के सिर पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.
घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया. आनन-फानन में घायल जवानों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बेनीपट्टी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण