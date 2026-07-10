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मधुबनी में लूट की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम पर जानलेवा हमला, राइफल तोड़ी, 2 जवान जख्मी

Madhubani News: मधुबनी पुलिस टीम पर अटैक की घटना घटी है. लूटपाट की सूचना पर बगवासा गांव पहुंची डायल 112 पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हो गया. इसमें दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 10, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:51 PM IST
मधुबनी में लूट की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम पर जानलेवा हमला, राइफल तोड़ी, 2 जवान जख्मी
Image Credit: (Z News) मधुबनी में लूट की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम पर जानलेवा हमलाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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