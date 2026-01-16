Advertisement
दहेज की आग में जली एक और बेटी, मधुबनी में नवविवाहिता की दर्दनाक मौत, पति और ससुर गिरफ्तार

Bihar Crime News: मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र के बेहटा गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर नवविवाहिता रूपा देवी को ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया. शादी के महज एक साल के भीतर हुई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 16, 2026, 10:05 AM IST

Bihar Crime News: बिहार के मधुबनी जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. दहेज की भूख ने एक और नवविवाहिता की जिंदगी छीन ली. खजौली थाना क्षेत्र के बेहटा गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने 24 वर्षीय नवविवाहिता रूपा देवी को बेरहमी से पीटा और उसके बाद  जिंदा जला दिया. शादी के महज एक साल के भीतर ही एक घर की खुशियां मातम में बदल गईं. यह सनसनीखेज वारदात न सिर्फ समाज पर सवाल खड़े करती है, बल्कि दहेज जैसी कुप्रथा की भयानक सच्चाई को एक बार फिर उजागर करती है.

दहेज नहीं मिला तो पीट-पीटकर जलाया
आरोप है कि रूपा देवी के पति निलेश यादव, ससुर चंदेश्वर यादव और अन्य परिजनों ने तीन लाख रुपये नकद और दो भर सोना दहेज की मांग की थी. मांग पूरी नहीं होने पर पहले रूपा के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. जब वह बेहोश हो गई तो ससुराल वालों ने उस पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई.

इलाज के दौरान रास्ते में तोड़ा दम
घटना की सूचना मिलने पर परिजन गंभीर रूप से जली रूपा देवी को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया. हालांकि, अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही रूपा ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है.

पति-ससुर गिरफ्तार
मृतका के पिता रामावतार यादव (निवासी बेलही गांव) ने दामाद निलेश यादव, ससुर चंदेश्वर यादव, सास सुलेखा देवी समेत अन्य पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी जारी है. बताया जा रहा है कि रूपा देवी गर्भवती भी थी. शादी के महज एक साल के भीतर बेटी की निर्मम हत्या से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण

