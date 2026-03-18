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बिहार बिजली विभाग के 'कुबेर' इंजीनियर पर EOU की स्ट्राइक, 7 ठिकानों पर रेड, 100 करोड़ की काली कमाई का खुलासा

EOU Raid: EOU की 6 अलग-अलग टीमों ने एक साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के 7 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के चौंकाने वाले दस्तावेज बरामद हुए. जांच में सामने आया है कि मनोज रजक ने अपने भाई संजय रजक (जो इस केस में सह-अभियुक्त हैं) के नाम पर गैस एजेंसी खुलवाई और बाद में चालाकी से जमीन अपने नाम करवा ली.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 06:35 PM IST

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EOU ने बिहार बिजली विभाग के इंजीनियर से जुड़े 7 ठिकानों पर छापा मारा (Photo-AI)
EOU ने बिहार बिजली विभाग के इंजीनियर से जुड़े 7 ठिकानों पर छापा मारा (Photo-AI)

पटना/मधुबनी: बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने बुधवार को नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के एग्जक्यूटिव इंजीनियर मनोज कुमार रजक के साम्राज्य को तहस-नहस कर दिया. EOU की 6 अलग-अलग टीमों ने एक साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के 7 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के चौंकाने वाले दस्तावेज बरामद हुए. सुबह से शुरू हुई मैराथन छापेमारी करीब 8 घंटे तक चली. EOU सूत्र बताते हैं, 2009 में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर करियर शुरू करने वाले मनोज रजक ने पिछले 15-16 वर्षों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की अकूत संपत्ति खड़ी कर ली है. अभी मधुबनी के जयनगर में तैनात इस इंजीनियर के निवेश का जाल बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल के चाय बागानों तक फैला है.

तीन राज्यों में फैला बेनामी निवेश
छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज मिले हैं, वे किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं हैं.

बिहार: सुपौल (करजाइन और निर्मली) में तीन आलीशान मकान और दो बड़े गोदाम. दरभंगा में एक भव्य कोठी.

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पश्चिम बंगाल: दार्जिलिंग के प्रसिद्ध चाय बागानों में पार्टनरशिप के पुख्ता दस्तावेज.

नेपाल कनेक्शन: नेपाल के सुनसारी जिले में एक आलीशान बंगले का निर्माण, जिसके लिए मजदूर तक अपने पैतृक गांव से भेजे जा रहे थे.

परिवार के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग
जांच में सामने आया है कि मनोज रजक ने अपने भाई संजय रजक (जो इस केस में सह-अभियुक्त हैं) के नाम पर गैस एजेंसी खुलवाई और बाद में चालाकी से जमीन अपने नाम करवा ली. वहीं, पत्नी वीणाश्री के नाम पर दरभंगा-बिरौल रोड पर पेट्रोल पंप के लिए कीमती जमीन लीज पर ली गई थी.

निजी जिंदगी का 'डबल' राज
EOU की जांच में पता चला है कि पहली पत्नी के रहते मनोज ने एक रिश्तेदार महिला से दूसरी शादी की थी. नेपाल में उसी महिला के लिए आलीशान बंगला तैयार किया जा रहा था, जिस पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे थे.

यह भी पढ़ें: गैस सिलेंडर की जांच करने पहुंची पुलिस को मिला 'अय्याशी' का अड्डा, 5 कमरे सील

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