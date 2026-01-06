कांग्रेस कार्यालय में जमकर चली लाठी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने मारपीट

Bihar Congress Clashes: मधुबनी के जिला कांग्रेस कार्यालय में 6 जनवरी, 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा बैठक हो रही थी. इसी दौरान कांग्रेसी कार्यकर्तओं के बीच जमकर मारपीट हो गई. बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच लाठी और डंडों से भी मारपीट हुई. बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और शकील अहमद खां के सामने जमकर मारपीट हुई. इस मारपीट में कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए हैं.

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार की समीक्षा को लेकर मंगलवार को कांग्रेस जिला कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया था. बैठक के शुरुआत में ही गुटबाजी चरम पर दिखा और फिर आपस में कांग्रेसी कार्यकर्ता भीड़ गए.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लाठी, डंडे और कुर्सियों से हमला कर दिया. इस दौरान बैठक के लिए लगाई गई कुर्सियां तोड़ी गयी. जब यह मारपीट की घटना हो रही थी तब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार मंडल, पूर्व अध्यक्ष मनोज मिश्रा, वरिष्ठ नेता नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे.

रिपोर्ट: इंदु भूषण

