Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3065524
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

कांग्रेस कार्यालय में जमकर चली लाठी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने मारपीट

Bihar Congress: बिहार कांग्रेस में अपसी खींचतान एक बार फिर सतह पर आ गई. मधुबनी कांग्रेस कार्यालय में जमकर लाठी चली. बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और शकील अहमद खां के सामने जमकर मारपीट हुई. कई कांग्रेस कार्यकर्ता इस मारपीट में घायल हो गए. दरअसल, हार की समीक्षा बैठक के दौरान आपस में कांग्रेसी कार्यकर्ता भिड़ गए और कई कुर्सियां तोड़ डाली.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 06, 2026, 04:28 PM IST

Trending Photos

कांग्रेस कार्यालय में जमकर चली लाठी
कांग्रेस कार्यालय में जमकर चली लाठी

Bihar Congress Clashes: मधुबनी के जिला कांग्रेस कार्यालय में 6 जनवरी, 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा बैठक हो रही थी. इसी दौरान कांग्रेसी कार्यकर्तओं के बीच जमकर मारपीट हो गई. बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच लाठी और डंडों से भी मारपीट हुई. बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और शकील अहमद खां के सामने जमकर मारपीट हुई. इस मारपीट में कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए हैं. 

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार की समीक्षा को लेकर मंगलवार को कांग्रेस जिला कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया था. बैठक के शुरुआत में ही गुटबाजी चरम पर दिखा और फिर आपस में कांग्रेसी कार्यकर्ता भीड़ गए.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लाठी, डंडे और कुर्सियों से हमला कर दिया. इस दौरान बैठक के लिए लगाई गई कुर्सियां तोड़ी गयी. जब यह मारपीट की घटना हो रही थी तब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार मंडल, पूर्व अध्यक्ष मनोज मिश्रा, वरिष्ठ नेता नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: इंदु भूषण

यह भी पढ़ें: पवन सिंह के बर्थडे पर बवाल और वायरल वीडियो: स्टार प्रचारक की छवि को धक्का या...

TAGS

congressMadhubani NewsBihar News

Trending news

Makhana Farming
मखाना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: खेती पर मिलेगा भारी सरकारी अनुदान
Alok Raj
BSSC चेयरमैन आलोक राज ने अचानक दिया इस्तीफा, दो दिन पहले ही हुई थी न्युक्ति
congress
कांग्रेस कार्यालय में जमकर चली लाठी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने मारपीट
Agri Stack
जहानाबाद में शिविर लगाकर बनाई जा रही किसानों की डिजिटल आईडी, जानें इसकी खासियत
Pawan Singh birthday
पवन सिंह के जन्मदिन पर खेसारी का 'यूट्यूब धमाका', पावर स्टार को दी कड़ी शिकस्त
bihar roads project
जमीन अधिग्रहण की बाधा होगी खत्म: बिहार में सड़कों के निर्माण के लिए क्रांतिकारी बदलाव
Pawan Singh
पवन सिंह के बर्थडे पर बवाल और वायरल वीडियो: स्टार प्रचारक की छवि को धक्का या...
Sakat Chauth 2026
सकट चौथ व्रत आज: 6 जनवरी को रात 8:35 बजे निकलेगा चंद्रमा
Bihar News
जुगेश्वर और शशि की जोड़ी ने खेती में दिखाया कमाल, ब्रोकली से कमा रहे मुनाफा
Gangster Aman Shukla Murder
पुरानी रंजिश या प्रेम-प्रसंग? अमन शुक्ला हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस